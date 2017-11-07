Четыре способа укрепить иммунитет осенью 7.11.2017, 21:33

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Эти четыре способа помогут укрепить иммунитет осенью без особых затрат времени и денег.

Можно долго жаловаться на плохую погоду, холод и вечные простуды. А можно укрепить собственный иммунитет и тогда осень действительно будет вам в радость! Эти 4 способа помогут укрепить иммунитет осенью без особых затрат времени и денег, пишет 24tv.ua.

Здоровый сон

Чем чаще вы не висапаетесь, тем больше болеете. Старайтесь соблюдать правильный режим дня и выделять для сна не менее 8 часов. Глубокий сон помогает избавиться от стресса, клетки обновляются, ускоряя процесс регенерации организма. Это в свою очередь поддерживает иммунную систему.

Внимательно ешьте

Правильное питание нужно не только из для того, чтобы похудеть, но и для того, чтобы укрепить здоровье. Здоровая еда – отличное средство для укрепления иммунитета и поддержания сердечно-сосудистой системы. В рацион должны входить фрукты и овощи в большом количестве, рыба и орехи. Эти продукты богаты антиоксидантами и витаминами, которые повышают иммунитет. Белки помогают увеличить количество лейкоцитов в крови, которые борются с инфекциями.

Меньше нервничайте

Стресс имеет физические последствия – он ведёт к резкому снижению иммунитета. Чтобы преодолеть стресс нужно избегать ситуаций и людей, которые вызывают негативные эмоции.

Сухое красное вино не помешает

Алкоголь, конечно, подрывает иммунитет, но не все его виды. Сухое красное вино полезно для иммунитета, но только в допустимой дозе – 50-100 грамм в день. Употребляя небольшое количество вина регулярно, вы повысите иммунитет, а также замедлите процесс старения и ожирения.