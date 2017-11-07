В РФ доля нелегальных сигарет из Беларуси выросла в 2 раза 2 7.11.2017, 21:47

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Фото: РИА Новости

Белорусские сигареты стали настолько популярны в РФ, что их уже даже начали подделывать.

Доля нелегально продающихся в РФ сигарет гродненской фабрики «Неман» в третьем квартале достигла 1,58%.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ежегодное исследование рынка нелегальных сигарет в России, проведенного Nielsen по заказу Philip Morris International (PMI), JTI, «БАТ Россия» и Imperial Tobacco Group.

Из отчета следует, что в третьем квартале основной объем нелегальных сигарет, как и прежде, пришелся на продукцию из Беларуси. Но если год назад ее доля была примерно 0,9% от всего российского табачного рынка, то теперь она выросла более чем в два раза, достигнув 1,89%. Большая часть незаконно ввезенных в Россию белорусских сигарет (1,58%) выпускается на гродненской табачной фабрике «Неман» (марки NZ, Fest и др.).

Исходя из исследования Nielsen объем незаконно ввезенной продукции из Беларуси составляет 6,2 млрд сигарет, подсчитал руководитель отдела «БАТ Россия» по противодействию нелегальному обороту табачных изделий Максим Курганский. И это, отмечает он, без учета Дагестана, где, по данным TNS, уровень нелегальной торговли превышает 40% и почти весь объем составляет продукт из Беларуси. По словам Курганского, белорусские сигареты стали настолько популярны в России, что здесь их уже даже начали подделывать. Популярность белорусских марок обусловлена их ценовой доступностью для потребителей.

Общая доля продаж нелегально ввезенных сигарет из стран Евразийского экономического союза в третьем квартале составила 2,72%: 0,46% пришлось на Кыргызстан, 0,21% — на Казахстан, 0,17% — на Армению. По данным Nielsen, общая доля нелегальных сигарет в России выросла на два процентных пункта — до 4,5%.

Ключевой причиной продолжающегося роста доли нелегальной табачной продукции остается значительный разрыв в ставках акцизов между Россией и другими странами ЕАЭС. «Устранить причину перетоков дешевых сигарет в Россию… должно сближение ставок акцизов на табачные изделия в ЕАЭС», — убежден вице-президент JTI в России Сергей Киселев. Также, по его мнению, нужен четкий механизм ценового отсечения нелегальной продукции с рынка. Ранее PMI выступила за введение в России минимальной розничной цены для всех сигарет.

Объем легального рынка сигарет в России падает уже не первый год. По оценке PMI, в 2016 году продажи сократились на 4,6%, до 280,7 млрд штук, в январе-сентябре этого года они снизились еще на 7,2%, до 193,9 млрд штук.

В апреле председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло заявил, что Беларусь продолжит отстаивать свои интересы в вопросах акцизов на сигареты в рамках ЕАЭС. Он признался, что Беларусь к 2022 году будет постепенно сокращать разрыв в ставках. По предварительной информации, Евразийская экономическая комиссия приняла решение установить к 2022 году единую для стран ЕАЭС индикативную ставку на сигареты в размере 35 евро за тысячу штук. При этом для всех стран разработан диапазон отклонений фактических ставок от индикативной.

Александр Забелло считает, что вопрос повышения акцизов в Беларуси ставят транснациональные компании, которые "кровно заинтересованы в том, чтобы поглотить табачный рынок Республики Беларусь". По его словам, если Беларусь пойдет на полную гармонизацию акцизов, то получит «только высокий ценовой сегмент». А в целом «вернется к тому, что было раньше — контрабанде». «Если бы мы выровняли акцизы с Российской Федерацией, то сегодня небольшой объем продавался бы отечественной продукции, а остальное хлынуло бы к нам из Украины, России и других стран, и бюджет не получил бы ничего», — пояснил он.