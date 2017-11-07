В чем секрет успеха «Народного альбома»? 7.11.2017, 22:19

Фильм о единственном белорусском мюзикле показали на фестивале «Листопад».

Что это было и чем обернулось? В чем тайна успеха единственного белорусского мюзикла, который воспевает золотое время межвоенного белорусского пограничья?

В связи с 20-летием «Народного альбома» Сергей Будкин и Евгений Шапчиц искали ответы на эти и другие вопросы, в результате возник фильм с красноречивым названием «Народный альбом»: неумышленный шедевр», который вчера желающие смогли увидеть на большом экране в столичном кинотеатре «Мир», передает «Белсат».

Варшава, российские гости, евреи, а прежде всего – в альбоме и в фильме – белорусский городок Раков, населенный многоликой, многообразной, но такой белоруской «тутэйшасцю»…

Показ прошел в рамках фестиваля «Листопад», во внеконкурсной программе. Зато, как на фестивалях и бывает, герои фильма ожили и сошли с экранов – трактирщик Александр Помидоров, Алиция и застенковая лирическая героиня Кася Камоцкая, авторы фильма и самого альбома.

Как отметил Сергей Будкин, «создатели больше всего хотели, чтобы фильм прежде всего посмотрела молодежь, особенно те, кто ничего не знает об идее «Народного альбома». А при всей популярности мюзикла, такие в нашей стране есть.