Путин врет, как дышит 3 Игорь Яковенко, yakovenkoigor.blogspot.ru

7.11.2017, 22:21

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ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

ФОТО: DAY.KIEV.UA

Президент РФ своим беспрерывным враньем уже достал даже самых лояльных своих подданных.

Путин врет, как дышит. Это, во многом – последствия профессиональной деформации. Когда путинское вранье фиксируют и разоблачают оппозиционные политики и публицисты – это одно. Можно усомниться, списать на предвзятое отношение. Но когда путинское вранье опровергает человек, постоянно подчеркивающий свое уважительное отношение к президенту, это совсем другое дело. Это означает, что Путин своим беспрерывным враньем уже достал даже самых лояльных своих подданных.

Алексей Венедиктов свою программу "Персонально ваш" от 4.11.17 вынужден был начать с опровержения очередного путинского вранья про то, что "Эхо Москвы" финансируется государством. Поскольку ААВ не мог прямо сказать, что Путин врет и привести факты, он начал объяснять, что Путин имел в виду. Получилось еще более обличительно. Мол, президент мог иметь в виду, что большая часть акций "Эха" принадлежит "Газпром-Медиа", которая тоже вообще-то не государственная компания, но Путин мог ее считать таковой, поскольку там есть государственные акции. После чего Венедиктов вытащил отчет по исполнению бюджета "Эха" за 2016 год и прочитал: "99,2% доходов "Эха Москвы" - от продажи рекламы, 0,8% коммерческий кредит от коммерческого банка. Ни копейки бюджетных денег. Ни копейки субсидий от "Газпрома". Ни копейки субсидий от "Газпром-Медиа". Вероятность того, что ААВ в эфире оклеветал президента, причем, по фактам, проверяемым вмиг, равна нулю. Одним словом, поздравляем, Владимир Владимирович, соврамши в очередной, тысячный раз!

ПОИСКАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РФ МЕШАЕТ ГОЛЛИВУД И "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ"…

В "Воскресном вечере" от 5.11.17 говорят о прошедшем накануне Дне народного единства. "Народ принял этот праздник", - сообщил Соловьев с доверительной интонацией, позволяющей предположить, что он вот только что говорил с народом и тот ему сказал, что – да, праздник принял. После чего начался разговор о том, почему Россия такая великая и почему население этой страны обречено быть самым лучшим народом на планете, которому все остальные завидуют и поэтому все время гадят. Скорее, это был не разговор, а хор, исполнивший гимн во славу России, русского народа и его вождя, Владимира Путина.

В студии были собраны практически все главные профессиональные патриоты, и первым свою арию исполнил депутат Никонов, который поведал массу интересного. Во-первых, депутат Никонов сообщил, что Россия – самое крупное в мире христианское государство. Если измерять размер христианства в квадратных километрах, то депутат Никонов, несомненно, прав, их, этих километров у нас, действительно, больше всех. Одна беда: километры эти ни в какого бога не верят, поэтому размер христианского государства все же следует измерять в людских душах. А Россия по этому показателю более чем в два раза уступает такой христианской стране, как США и существенно уступает Бразилии, в которой христианство тоже является главной религией. Так что депутат Никонов как обычно соврал.

Соврав про Россию, депутат Никонов принялся врать про россиян. "У нас, россиян, душа более широкая", - поделился своими душеведческими наблюдениями депутат Никонов. И далее принялся описывать содержимое этой души. "На первом месте – справедливость", - начал перечислять депутат Никонов, - "На втором месте – свобода. Но не как у либералов, а как воля". Потом депутат Никонов перестал ставить номера, зачастил и я сбился со счета. "Вера, честь, достоинство, совесть…", - вот это все сокровища, которые депутат Никонов обнаружил в душе россиян, и которых, видимо, начисто лишены все другие народы. Стоит ли после этого удивляться, что Россия, вынужденная хранить такие несметные душевные богатства, не имеет просто сил ни на что другое, и поэтому обречена на отставание в экономике, науке и социальной сфере.

После депутата Никонова свою арию исполнила депутат Яровая, которая объяснила, что отличие русского народа в том, что он никого не колонизировал, а пройдя в лаптях до Тихого океана, обнаружил такую черту характера, как жертвенность. Затем депутат Яровая раскрыла важный секрет. "Наше конкурентное преимущество", - сообщила депутат Яровая – "ценностный код, стержнем которой является – святость". При этом депутат Яровая попыталась изобразить на своем лице этот стержень, но у нее почему-то вместо святости вылезла стервозность. Возможно, это потому, что она уже начала говорить про 90-е, когда нам всю святость испортил Чубайс, который навязал народу чуждую идеологию.

При слове "Чубайс" встрепенулся коммунистический депутат Калашников и заголосил про то, что Чубайс по-прежнему рядом, а значит, все угрозы не остались в 90-х, а переселились в наши дни. И еще коммунистического депутата Калашникова очень возмущают "все эти фильмы про Ленина". Как выяснилось, коммунистический депутат Калашников имел в виду восьмисерийный телефильм "Демон революции", который "Россия 1" принялась показывать как раз в этот же день, 5.11.17. Коммунистический депутат Калашников фильм не смотрел, но осудил.

Тему культуры охотно подхватила депутат Ямпольская, которая объяснила, что все смотрят советские фильмы потому, что они – "свои". А современные фильмы делают люди, чуждые нашей культуре. И в качестве примера привела фильм "Последний богатырь", в котором содержится поклеп на героев русских сказок. Авторы фильма, убеждена депутат Ямпольская, не могут спокойно переносить то единство, которым пронизана история про трех богатырей. Поэтому они придумали, что Добрыня на самом деле не дружил с Ильей Муромцем, а намеревался его убить. Видимо, создатели этого фильма пытаются, испортив русские сказки, сломать россиянам их генетический код.

Разоблачив современных киношников, депутат Ямпольская объяснила, в чем главная проблема России. "Мы ходим в чужое кино, в чужие закусочные", - пожаловалась депутат Ямпольская. Кто конкретно мешает россиянам создавать свое кино и свои закусочные, и ходить только в них, депутат Ямпольская не пояснила. Видимо ей и всем остальным обитателем студии "Воскресного вечера" это было и так ясно, а остальным знать незачем. Кроме того, депутат Ямпольская посетовала на то, что "мы не можем перевести россиян из личного в мобилизационный режим" и потребовала "наполнить смыслами 12 июня – День независимости". Видимо, если эти три проблемы: походы в свое кино, перевод россиян в мобилизационный режим и наполнение смыслом 12 июня – будут решены, то жизнь в России наладится.

КОГДА РОССИЯ СТАНЕТ СЕБЯ ЛУЧШЕ ЧУВСТВОВАТЬ?

Праздник – праздником, но любимую язву-то надо расчесывать! Лозунгу: "ни дня без плевка в Украину!" Соловьев неуклонно следует вот уже почти четыре года. Все слова про "фашистов", "бандеровцев", "хунту" сказаны по тысяче раз. Поэтому остается только повышать децибелы. И в студии Соловьева начинается дикий ор. Украинский "эксперт" Максим Яли недавно появился у Соловьева, но неплохо освоился с правилами, научился орать, перебивать на каждом слове не хуже какого-нибудь Куликова или Михеева. В ответ на очередное хамство "политолога" Сергея Михеева украинский "эксперт" Максим Яли назвал его хамом, на что тот почему-то обиделся и стал кричать, что Максим Яли – "молодое оборзевшее мурло". Причем, повторял это до тех пор, пока у Соловьева не случилась рекламная пауза.

Что касается содержательной стороны "дискуссии", то она в целом отражала состояние российской политики в Украине, то есть потеряла всякие остатки смысла. О чем свидетельствует вполне очевидный тупик миссии спецпредставителя США Курта Волкера, который честно пытается хоть как-то договориться с Москвой, чтобы она прекратила свою агрессию и оккупацию. На предложение Волкера чтобы миротворцы ООН контролировали всю территорию, оккупированную Россией, включая украинскую сторону российско-украинской границы, уже ответил Лавров, который обозвал миротворцев ООН "оккупационными силами". "Нам абсолютно очевидно", - заявил глава российского МИДа, - "что как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевельнет, чтобы что-нибудь из того, что он обещал, сделать".

Абсурдность и утопичность предположения, что на одной территории могут одновременно находиться миротворцы ООН и бандиты "ЛДНР", вполне убедительно показали представители самой "ЛДНР", Пушилин и Дейнеко. Они сделали совместное заявление по поводу предложений Волкера, в котором объяснили наивному американцу, что без согласия "ЛДНР" "никаких сил ООН на Донбассе не будет". Что в переводе хоть на русский, хоть на английский означает, что их не будет никогда до тех пор, пока в Донецке и Луганске хозяйничают российские оккупанты и их марионетки.

Находящиеся в состоянии полного тупика переговоры между США, Украиной и Россией, имеют, тем не менее, смысл, поскольку, пока они идут на востоке Украины гибнет меньше людей. То, чем занимается российский телевизор в лице того же Соловьева, имеет прямо противоположный вектор. Он и его "эксперты" прямо призывают к тотальной войне и к массовым убийствам. Вот прямая цитата Соловьева: "России надо изменить отношение к Украине. Надо назвать фашистский режим фашистским режимом. Надо дезавуировать признание президентом человека, который пришел к власти в результате фашистского переворота. И тогда Россия будет себя гораздо лучше чувствовать". Очевидно, что прямым следствием реализации мечты Соловьева станет полномасштабная война. Зачем ему и ему подобным это надо? А вот зачем.

В первой части "Воскресного вечера", когда кукольный театр Соловьева исполнял хвалебную оду России и ее широкой душе, все примеры, касающиеся единения народа были связаны с войнами. Никаких других объединяющих идей, кроме совместного убийства, "эксперты" Соловьева для соотечественников не смогли придумать. Хотя очень старались. По этой чудовищной логике получается, что России, чтобы "лучше себя чувствовать", надо все время с кем-то воевать. Война как оздоровительная процедура.

Российский телевизор полностью захвачен маниакальными убийцами, некоторые из которых прямо гордятся тем, что убивали людей, некоторые физически никого не убивали, но постоянно призывают к массовым убийствам. Чем быстрее и чем больше людей в России и в мире поймет, что именно российский телевизор является самой опасной частью отравленного организма этой страны, тем раньше человечеству удастся обезвредить российскую угрозу, а России встать на путь выздоровления.

Игорь Яковенко, yakovenkoigor.blogspot.ru