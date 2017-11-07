Белорусская теннисистка номинирована на звание «Прорыв месяца»
- 7.11.2017, 22:38
В октябре Арина Соболенко сыграла свой первый финал на турнирах WTA против Марии Шараповой.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко номинирована на звание WTA «Прорыв месяца», передает «Прессбол».
Напомним, в октябре белоруска сыграла свой первый финал на турнирах WTA — в решающем матче в Тяньцзине наша соотечественница уступила Марии Шараповой.
Отметим, что Соболенко в минувшем месяце стала первой ракеткой Беларуси, прорвавшись на 78-е место в рейтинге WTA.
Соперницами Арины в борьбе за звание «Прорыв месяца» стали россиянка Наталья Вихлянцева (54), а также немки Карина Виттхефт (51) и Юлия Гергес (14).
Проголосовать за Арину Соболенко можно здесь.