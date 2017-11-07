Белорусская теннисистка номинирована на звание «Прорыв месяца» 7.11.2017, 22:38

Арина Соболенко

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В октябре Арина Соболенко сыграла свой первый финал на турнирах WTA против Марии Шараповой.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко номинирована на звание WTA «Прорыв месяца», передает «Прессбол».

Напомним, в октябре белоруска сыграла свой первый финал на турнирах WTA — в решающем матче в Тяньцзине наша соотечественница уступила Марии Шараповой.

Отметим, что Соболенко в минувшем месяце стала первой ракеткой Беларуси, прорвавшись на 78-е место в рейтинге WTA.

Соперницами Арины в борьбе за звание «Прорыв месяца» стали россиянка Наталья Вихлянцева (54), а также немки Карина Виттхефт (51) и Юлия Гергес (14).

Проголосовать за Арину Соболенко можно здесь.