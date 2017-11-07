ОПЕК: США будут лидером по добыче нефти 7.11.2017, 22:42

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В ближайшие пять лет США опередят по объемам нефтедобычи и Саудовскую Аравию, и Россию.

Организация стран экспортеров нефти во вторник опубликовала ежегодный прогноз по мировому рынку «черного золота», в котором резко пересмотрела оценку будущей добычи в США.Новые расчеты ОПЕК, сделанные с учетом развития технологий и снижения затрат для сланцевых производителей, показывают, что в ближайшие 5 лет США станут мировым лидером по объемам нефтедобычи, опередив и Саудовскую Аравию, и Россию, пишет rusjev.net.

К 2022 году США смогут увеличить добычу сланцевой нефти на 1,6 раза — с 4,7 до 7,4 млн баррелей в сутки. С учетом газоконденсата, который добывается в сланцевых бассейнах, производство достигнет 11,1 млн баррелей в сутки, прогнозирует ОПЕК.

Рост добычи будет почти вдвое быстрее уровня, который картель прогнозировал год назад.

Пик добычи сланцевой нефти придется на 2026-2027 годы, после чего начнет снижаться и достигнет уровня 9,9 млн баррелей к 2040 году. В прошлогоднем отчете ожидалось, что к 2022 году добыча сланца в США достигнет 7,2 млн баррелей, а пик добычи в 8,7 млн баррелей придется к концу десятилетия.

В целом добыча нефти и конденсата в США к 2022 году вырастет на 3,8 млн баррелей — до 16,1 млн, что сделает Штаты крупнейшим производителем нефти в мире, отмечается в отчете.

ОПЕК объясняет активный рост добычи американского сланца комфортными ценами, а также тем, что за 5 последних лет сланцевым компаниям удалось радикально снизить себестоимость добычи: если в 2012 году она колебалась между 70 и 82 доллара за баррель, то теперь составляет от 30 (Niobrara) до 40-45 долларов за бочку (Permian, Bakken) во всех ключевых бассейнах. Американская нефть покроет 70% нового спроса, который возникнет в мире в ближайшие 5 лет, прогнозирует ОПЕК. Это 5,5 млн баррелей в день, и рост до 102,3 млн баррелей в сутки к 2022 году. В этих условиях возможности увеличить собственную добычу у картеля фактически не будет, говорится в докладе: вплоть до второй половины 2020х спрос на нефть ОПЕК будет «едва превышать» 33 млн баррелей в сутки, что соответствует текущей добыче стран организации (32,8 млн баррелей в день в сентябре).

Ситуация изменится в 2030х, когда, по мнению ОПЕК, сланцевая революция пойдет на спад: картель сможет увеличить добычу до 41,4 млн баррелей в день к 2040-му году.

Впрочем, признает ОПЕК, идея растущего спроса на нефть в мире полностью зависит от экономик развивающихся стран: они, по прогнозу огранизации, должны увеличить потребление на 24 млн баррелей в сутки. Развитые страны — наоборот, снизят его на 9 млн баррелей в сутки.

В долгосрочной перспективе, к 2040 году, спрос на нефть достигнет 111,1 млн баррелей нефти в сутки, полагают в ОПЕК.

Впрочем, эта точка станет практически предельной для углеводородной эры: по прогнозу ОПЕК, рост спроса на нефть резко замедлится после 2035 года и не будет превышать 0,3 млн баррелей в сутки.

К этому, по мнению ОПЕК, приведут замедление роста населения Земли и глобального ВВП, а также ужесточение норм энергоэффективности и технологический прогресс.