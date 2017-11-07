СМИ: Окружение Трампа не хочет, чтобы он встречался с Путиным 7.11.2017, 23:25

Дональд Трамп

Решение президента США встретиться с главой РФ во Вьетнаме вызвало раскол в Белом доме.

Решение президента США Дональда Трампа встретиться с главой РФ Владимиром Путиным во Вьетнаме вызвало раскол в Белом доме, сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники в администрации.

Некоторые из советников американского президента не хотели бы, чтобы Трамп встречался с Путиным на фоне продолжающегося расследования о вмешательстве России в американские президентские выборы и полученной информации о манипуляциях Кремля с помощью социальных сетей.

За проведение встречи, по данным журналистов, выступают сам Трамп и государственный секретарь Рекс Тиллерсон. Однако некоторые другие дипломаты осуждают эту инициативу.

5 октября Трамп заявил, что по-прежнему планирует встретиться с Путиным во время своего турне в Азию. Целью встречи он назвал обсуждение ситуации вокруг КНДР.