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«Ъ»: Украина может разорвать дипотношения с Россией

  • 8.11.2017, 7:50

Поправку в закон внес депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник.

Верховная рада на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом пишет российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в украинском парламенте.

Газета утверждает, что соответствующую поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник.

«В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне», — якобы заявил изданию Винник.

Отмечается, что за этот шаг может проголосовать большинство народных депутатов в Верховной раде.

Газета также сообщает со ссылкой на источники в МИД Украины, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Беларусь или Швейцария. Собеседники издания отметили, что разрыв дипотношений с Россией никак не входит в планы Порошенко.


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