График под Колю: Первоклассники сидят голодные и невыспавшиеся 8.11.2017, 7:58

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Впечатление родителей первоклассников из Витебска от первой четверти в школе.

Нелегким выдалось начало учебного года в Беларуси. Многие школы республики поспешили выполнить «рекомендацию» Министерства образования и начать учебные занятия в 9 утра. В некоторых школах время первого урока так и не изменилось, и дети вынуждены по утрам заниматься своими делами под присмотром учителя, а в других администрация школы все-таки приняла решение перенести начало рабочего дня на 8.15. Как родителям некоторых витебских школ удалось этого добиться, а кто вынужден был подстроиться под новое расписание?

Конечно, вся эта неразбериха, в первую очередь, сказалась на первоклассниках и их родителях. Мало того, что пришлось перестроиться на абсолютно другой режим после детского сада, так и еще столько вопросов.

С какими еще трудностями пришлось столкнуться первоклашкам и что больше всего запомнилось за первую четверть в школе, изданию vkurier.by рассказали родители из Витебска.

Начало занятий в 9 утра

«Самое тяжелое лично для меня в первой четверти было начало занятий в 9 утра, – отметила Инна. – Несмотря на то, что на собрании в школе еще в начале сентября предложили всем заполнить анкету, во сколько мы хотим, чтобы начинались занятия, и все написали время 8.15, у нас в школе все осталось по-прежнему. Аргументация администрации: мы уже подстроились и нечего менять не будем. Вот и получается, что каждый день я привожу дочь в школу к 7.40, а уроки начинаются в 9 утра, лишь по понедельникам в 8.00 у нас платный факультатив по математике. Жаль, в первую очередь, детей, которые сидят в школе лишний час и успевают хорошенько проголодаться. Завтрак у всех только после второго урока, независимо от того, во сколько они пришли».

Домашние задания

Несмотря на то, что 1 классе домашних заданий учителя задавать не должны, большинство педагогов дают детям домой тетради «для закрепления». Многие родители к этому относятся спокойно, некоторые даже активно поддерживают учителя, понимая, что за 35 минут урока (именно столько длятся занятия в первом классе) закрепить знания невозможно. Но давать задания можно по-разному:

«Когда на родительском собрании учитель объявила, что будет давать небольшие задания на дом в дополнительной тетради, мы не возражали – рассказала Елена. – Тем более, что педагог объяснила, что это для блага детей, что выполнять все не строго обязательно, а скорее по желанию. Вначале ребенку задавали написать пару строчек прописей, прочитать пару предложений, выучить четверостишие, а затем задания стали больше, и учитель начала ставить за них оценку в виде смайлика. И как мы ни стараемся, смайлик у нас ни разу «не улыбнулся». Сына это очень расстраивает, он плачет и не хочет делать уроки, потому что знает, что все равно «улыбки» у него не будет. Хоть бы раз хорошую оценку поставила, чтобы стимул учиться был. Хочу подойти к учителю и поговорить по этому поводу».

Без сбора денег никак

Ни для кого не секрет, что образование в нашей стране – бесплатное, и все деньги родители сдают добровольно. Сколько пришлось потратить за первую четверть, рассказала Ирина:

«Я по наивности думала: садик окончили и сборов больше не будет. Но не тут-то было. На первом собрании в последних числах августа собрали по 20 рублей в родительский комитет, 5 рублей сдали на питьевую воду и чистящие. Спустя две недели пришлось сдать 15 рублей на дополнительные книги и прописи. Затем сходили театр – еще 4,5 рубля, на «посвящение в первоклассники» – 4 рубля, сделали фотографию за 7 рублей. Прибавьте к этому каждую неделю почти 15 рублей на питание в продленке, платный факультатив за 22 рубля, день учителя — еще 4, огромное количество канцелярии, которую докупали чуть ли не каждую неделю: то счетные палочки, то веер цифр, то кассу слогов, то математический набор… А в конце четверти оказалось, что нужно еще и попечительский взнос заплатить – одну базовую величину в полугодие. Единственное, что порадовало: стоимость пребывания в школьном лагере. На питание за 5 дней нужно было сдать всего лишь 5 рублей. Интересно, почему тогда в продленке сумма в три раза больше?»

Дисциплина и безопасность

Если в начале сентября практически во всех школах администрация разрешала провожать ребенка в раздевалку, а затем и в класс, то спустя месяц дальше фойе родителей уже не пускали. И если есть самостоятельные дети, которые могут все сделать сами, то находятся и такие малыши, для которых это настоящая проблема. Историю своей дочки рассказала Ольга:

«У меня очень домашний ребенок. Даже в садик мы ходили неохотно, плакали почти каждый день во время расставания утром, но потом в группе вели себя нормально.

Долго решали с мужем: отдавать в этом году дочку в школу или нет. Шесть лет нам исполнилось в марте, потому и подумали, что ждать еще год не стоит. Так Саша и читает, и считает хорошо, и на все вопросы отвечает, но вот расстаться с родителями утром – проблема.

В сентябре все было нормально: Саша нервничала немного, но, после того, как я доводила ее до класса, соглашалась там остаться. А с октября в школе запретили провожать детей в раздевалку и в класс. Тут и начались наши проблемы. Дочка не хочет больше ходить в школу, плачет, когда учителя не пропускают меня с ней на второй этаж, и даже с вечера и в воскресенье начинает переживать, что завтра ей вновь придется идти одной.

Я пыталась разговаривать с учителем. Мне говорят, что уборщицы не успевают убирать коридоры после родителей в уличной обуви, что это небезопасно, когда посторонние в школе. Но, извините, вы мне только скажите: я буду приносить бахилы и отдавать на вахте паспорт. Я понимаю, возможно, мой ребенок не совсем готов к школе, что, может, это неправильно, но неужели нельзя сделать исключение? Еще хотя бы месяц-два позволить подниматься с дочкой в класс, раз ей это так необходимо?

В процессе уроков, по словам учителя, Саша ведет себя отлично: не плачет, поднимает руку, отвечает, но вот расстаться утром – наша беда. Если во второй четверти будет тоже самое, пойду к завучу, к директору, но буду что-то решать, а не издеваться над своим ребенком».