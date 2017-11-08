Утекли на острова 8.11.2017, 8:06

Чем отзовутся «райские офшоры» российских и украинских олигархов?

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал так называемые «райские файлы» – миллионы регистрационных документов офшорных компаний, в первую очередь на Каймановых, Бермудских и Британских Виргинских островах. Согласно данным, олигархи по всему миру через сеть банков и теневых компаний вывели из своих стран более восьми триллионов евро, пишет «Крым. Реалии».

В документах фигурируют около десятка украинских граждан. В том числе, президент Украины Петр Порошенко, к такому выводу пришли журналисты проекта «Слідство.Інфо». Согласно бумагам, в июне 2014 года юристы украинской компании Avellum, которая обслуживает интересы украинского президента, написали письмо юридической компании Appleby. В нем сообщалось о намерении регистрации для Порошенко офшора на Кипре с «налоговыми целями». Однако Appleby отказалась от сотрудничества, и юристы Порошенко обратились к панамской компании Mossack Fonseca, которая и помогла им создать запланированную структуру.

Заместитель генерального директора международной организации «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов считает, что публикация «Райских бумаг» не вызовет ажиотажа в прессе и существенно не повлияет на политическую борьбу в России, в отличие от предшественников – «Панамских архивов».

– Россияне тяготеют к Кипру, Латвии, Люксембургу, Швейцарии и реже обращаются к офшорным регистраторам на райских островах. Это видно по количеству фигурантов из России… Что касается США, скандал уже вышел за его пределы. Министр торговли США Уилбур Росс-младший – владелец коммерческой организации, которая оказывает логистические транспортные услуги. Эта компания имеет большое количество клиентов во всем мире, один из известных – «Сибур». Это тоже публичная компания, акционерами которой являются Кирилл Шамалов, друг президента (России – КР) Геннадий Тимченко, господин Михельсон. Уже сейчас трактуют эту ситуацию как конфликт интересов: министр торговли – достаточно влиятельная фигура в окружении Дональда Трампа, который будет принимать решение в том числе и по снятию и введению санкций. Такая информация о связи компании с ближним окружением Путина наложит специфический фон. Уже ряд сенаторов заявили, что хотят инициировать расследования, понять природу сделок, требуют глубокого изучения.

Илья Шуманов

Российский политолог Дмитрий Орешкин подтвердил мысль о том, что Россию публикация «Райских документов» не всколыхнет. По его мнению, опубликованные материалы не имеют под собой юридического основания, кроме того материалы укладываются в риторику о «заговоре против России».

Дмитрий Орешкин

В Украине же ситуация обратная. Здесь ожидают публичных разбирательств и открытой политической борьбы на фоне «Райских архивов», об этом говорит украинский политолог Валерий Дымов.

– У нас есть политическая конкуренция. Валерий Вощевский (бывший вице-премьер Украины – КР) был от «Радикальной партии», его будут конкуренты «мочить», Антон Пригодский был близким другом Януковича и Порошенко, тоже фигурирует в этом скандале. «Офшор» – это слово пугающее и угрожающее в нашей стране. Думаю, будут говорить о том, что он (Порошенко – КР) уводил деньги из страны и будут говорить это, увязывая с ситуацией в стране. Думаю, заговорят и об импичменте. «Нафтогаз» Украины уже начал свое расследование. В отличие от России в Украине будут эти разбирательства.

Валерий Дымов

При этом, как считает политолог, конфликт не выйдет на уровень «общество против политиков», обнародованные документы будут использовать для внутренних политических разборок.

Предшественник ныне представленных документов – «Панамский архив», опубликованный Международным консорциумом журналистов-расследователей в 2016 году, вызвал существенное обсуждение в мировом сообществе, среди журналистов, политиков, экономистов. Значительная часть «Панамского архива» посвящена России: в документе утверждается, что окружение президента Владимира Путина только через панамские офшорные компании «отмыло» более двух миллиардов долларов. В Кремле эти обвинения отвергли.