Аграрный «блицкриг» Лукашенко увяз в распутице 5 8.11.2017, 8:21

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По приказу диктатора люди собирают гнилой урожай.

Если у шоссейных дорог поля давно выглядят ухоженными, то другие, на окраинах, до сих пор оставались нетронутыми. Так кукурузные плантации на Гомельщине до первого снега убрать не успели. Неубранной оставалась кукуруза, капуста и картофель и на Витебщине. Скорее же закончить осенние полевые работы, а именно к столетию Октябрьской революции приказал Александр Лукашенко, сообщает «Белсат».

Чтобы успеть к определенному дню, в регионах были брошены все силы

В Поставском районе Витебской области спешили так, что выкорчевали деревья, чтобы расширить дорогу для проезда техники.

«В этом году государственные все учреждения, негосударственные, людей просили, и приказывали – везли на лен, убирали», – делится фермер Владимир Иванковичи из Поставского района.

Полностью выполнить задачу не удалось

Недалеко от деревни Христово дожди разбили землю и сделали невозможным заезд в поле. Почему уборку не провели до изменения климатических условий?

«У нас же толку никогда не было, и сейчас нет. То комбайн ломается, то еще какие причины. Здесь много чего, на что нет ответа пока что», – по-простому объясняет житель деревни Люциан Счастный.

«Раньше было легче вручную что-то сделать – лен поднять, лен убрать, когда было много людей. Сейчас у нас – пустыня. Деревня вымирает такими темпами, что диву даешься, зачем это государству, чтобы все в город ломились? Ну, наверное им так выгоднее, чтобы люди там болтались, а не в деревне. Пока не решится вопрос частной собственности на землю, людей не задержать», – добавил фермер Владимир Иванкович.

Не обошли приказа Лукашенко и в Кормянском районе на Гомельщине

Работы на некоторых объектах длятся и сегодня.

Убирать лен, который из-за сырой погоды начал гнить, направили так называемый трудовой десант – два автобуса работников Гомсельмаша, Гомельского стеклозавода, государственных служащих. Отправили на работы и трактористов из Ельска и Добрушского района. Последние на своей технике добирались по 200-300 километров через всю область. Правда, оплату рабочим никто не гарантировал.

Рассчитаться с другими бюджетниками – учителями, врачебным персоналом, работниками горисполкомов и райисполкомов – за работу в выходные так же обещали либо за счет отгулов, либо не гарантировали совсем.