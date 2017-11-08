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Виктория Азаренко: Мое сердце всегда с моей командой

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  • 8.11.2017, 8:36
  • 1,606
ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО
ФОТО: AFP

Теннисистка с нетерпением ждет 2018 год, чтобы снова сыграть перед болельщиками.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявила, что всем сердцем будет поддерживать сборную Беларуси в финале Кубка федерации.

«Как вы, возможно, уже знаете, я не смогу стать частью финала Кубка федерации в этом году. Очень расстраивает, что у меня нет шансов сыграть и помочь Беларуси в финале. К сожалению, текущая ситуация удерживает меня в Калифорнии. Но, хоть я и не буду в Минске во время финала, мое сердце всегда с моей страной и командой, и я буду поддерживать ее издалека.

Это был тяжелый год, но я с нетерпением жду 2018 год, чтобы снова сыграть перед болельщиками.

Как и всегда, я хочу выразить благодарность за поддержку, которую вы мне оказываете каждый день с помощью комментариев и сообщений. Я вернусь намного лучше и сильнее, чем когда-либо» — написала Азаренко в твиттере.

Финал Кубка федерации Беларусь — США пройдет в Минске на «Чижовка-Арене» 11-12 ноября.

Напомним, экс-первая ракетка мира не сможет помочь национальной команде из-за судебного процесса по поводу опеки над сыном.


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