Блогер разоблачил мифы об октябрьской революции 18 Максим Мирович

8.11.2017, 8:52

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100-летний культ был построен на нехитрых манипуляциях.

7 ноября 1917 года, ровно сто лет назад произошел Октябрьский переворот, в советской мифологии гордо именуемый "Великой Октябрьской Социалистической Революцией". Это событие коренным образом изменило судьбу Восточной Европы и сделало XX век (на который в XIX-м возлагали большие надежды) веком войн, политических репрессий и средневекового преследования людей за неправильные мысли.

Лично я считаю, что Октябрьский переворот стал огромной трагедией для русского народа и для всех других соседей России — он отбросил развитие назад на два столетия и привел к власти великого языковеда и натуралиста, который за всю свою жизнь так и не понял простую истину — развитие страны измеряется не количеством заводов, а количеством прав для населения — и именно это, а не пропаганда и не ГУЛАГ, является залогом стабильного развития страны.

В сегодняшнем посте, посвященном столетию переворота, я расскажу вам о четырех главных мифах о "революции 1917 года".

1. "Большевики свергли тиранию ненавистного царя! "

Что интересно, постоянно встречаю этот миф на разных тематических форумах, у просоветски настроенных граждан в голове существует такая картина мира — вот был ненавистный царь-узурпатор, который всячески гнобил народ, не давал ему свободы, втянул в войну 1914 года, поддерживал сословное разделение общества и т.д., а затем пришел вечно молодой и талантливый гриб Ленин и сверг царя, открыв народам дорогу к свободе.

На самом деле никакого "царя" Ленин не свергал. Царь Николай II отрекся от престола еще в феврале 1917 года, после чего власть перешла к Временному правительству и была назначена дата выборов депутатов. Что было бы, если бы не вмешались большевики со своим переворотом? Вероятнее всего, выборы состоялись бы, и бывшая Российская Империя превратилась бы в мирную демократическую страну, пусть и не в прежних границах. Была бы сохранена частная собственность и нормальные отношения с развитыми странами, а права человека просто распространились бы на все сословия (уже бывшие), вместо того, чтобы объявлять "богачей" виновниками всех бед.

Но история пошла по другому пути — большевики и Ленин захватили в стране власть, свергнув временное демократическое правительство и навязав красную диктатуру, которая все годы только и занималась репрессиями и искала себе все новых и новых врагов.

2. "Трудовой народ получил свои права! "

Пожалуй, это самый главный советский миф, из которого выросла и на котором базировалась вся остальная советская пропаганда. Якобы в дореволюционные времена все крестьяне и рабочие жили плохо и бедно, но после 1917 года зажили новой, богатой и зажиточной жизнью. В доказательство этих утверждений приводились какие-то хитрые статистические схемы, вроде тех что показывали увеличение количества газовых плит в домах в сравнении с 1913 годом — это якобы должно было доказывать преимущества советского строя.

На самом деле все произошло с точностью до наоборот, после 1917 года и рабочие, и крестьяне были сильно поражены в своих правах — у крестьян, фактически, не существовало нормальных паспортов аж до 1970-х годов и они использовались как почти бесплатная рабская сила на тяжелых сельхозработах, да и у рабочих положение было не лучше — человека фактически "привязывали к станку" античеловечными рабскими законами, а все независимые профсоюзы, что могли за него заступиться, были уничтожены.

Что интересно, в первые послереволюционные годы ситуация была несколько иной — на заводах было кое-какое зачаточное самоуправление, какие-то ячейки активистов и т.д., но в сталинские 1930-е все было уничтожено. Про это почему-то почти никто не пишет, но по факту рабочие и крестьяне получили совсем не то, за что выходили бороться в 1917 году. Я уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против еще больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм".

3. "Все республики добровольно влились в "семью народов"!"

Один из важных мифов "Октябрьского переворота" — это якобы важность сохранения "прежних границ Российской империи". Ну, почти, без Польши и Финляндии. Для чего это было нужно — любители всего советского не объясняют, надо и все. Мало того, в советской мифологии часто говорится, что все "союзные республики" вошли в СССР абсолютно добровольно — мол "царская Россия была тюрьмой народов, и только в Советском Союзе все республики были счастливы в единой народной семье".

На самом деле "коммунистическая революция" произошла только в России (собственно, в РСФСР), а почти все остальные республики коммунистам пришлось захватывать вооруженным путем. БССР была создана в 1919 году после того, как на территорию Беларуси вошла Красная армия и фактически уничтожила Белорусскую Народную Республику, созданную белорусами в 1918 году. В Украине большевиками была уничтожена УНР, возникшая раньше УССР. В Грузии в 1917 году была создана Демократическая Республика Грузия, которая заключила договор с РСФСР, легализовала большевистские организации и т.д. Красная армия вторглась туда в начале 1921 года и установила советскую власть. Эстонию, Литву и Латвию захватили в 1940 году, въехав туда на танках.

В общем, как видите — никакого "добровольного и мирного" союза республик не было в природе. Разумеется, в СССР тех, кто в этих республиках выступал против советской власти называли всякими бранными словами, "сепаратистами" и т.д., но вот что интересно — сейчас те же Латвия, Эстония и Литва стали частью Евросоюза и не помышляют ни о каком "сепаратизме". Так что дело вовсе не в каком-то там абстрактном "сепаратизме", а в правах, которые дает населению тот или иной союз (в Евросоюзе они есть, в СССР их не было).

4. "Люди стали жить богато и счастливо! "

Миф из той же серии, что и россказни о каких-то там "правах". Фактически, все годы существования советской власти люди жили плохо — намного хуже, чем люди аналогичного образования и профессии в развитых европейских странах. Происходило так по одной простой причине — власти СССР никогда не думали о том, чтобы люди жили хорошо и богато, на людей смотрели как на средство достижения очередной утопической цели или реализации очередного пустого прожекта. Людям постоянно рассказывали о том, что "надо потерпеть", что вот пройдет время — и будущие поколения будут жить очень счастливо. Теперь коммунисты рассказывают о том, как хорошо было жить тогда.

Фанаты СССР любят рассказывать о каком-то "настоящем Союзе", который словно остров Буян из сказки, затерялся где-то между 1960 и 1977 годами — мол, вот при Брежневе было сытно, потом началась перестройка, "и все развалили". На самом деле бедность существовала и в те годы, просто кусок плохого мяса на косточке и банку рыбных консервов можно было купить в магазине относительно беспроблемно и без больших очередей — вот и все "достижения советской власти".

В общем, как видите, рассказы коммунистов о 1917 годе полны всяких придумок — никакого царя Ленин не свергал, никаких прав крестьяне и рабочие не получили, сам СССР был не "дружной семьей народов", а собранным военным путем образованием, и все это в итоге не привело ни к богатой, ни к счастливой жизни.

7 ноября 1917 года является для меня однозначной трагедией — я считаю, что не будь этого переворота, Россия примерно к 1930-м годам стала бы современным развитым государством с хорошими дорогами, нормальными законами, стимулирующими и охраняющими созидательный труд, с нормальным избираемым правительством и хорошими отношениями с западными странами. Не было бы никакого НКВД, ГУЛАГа, миллионов жертв и трагедий. Не было бы сотен и тысяч уехавших из России умов, и очень может быть, что сегодня, после сотни лет нормального и стабильного развития, именно Россия была бы страной лучших в мире больниц, университетов и компаний вроде Apple и Tesla. Что ж, может быть, для этого нужно подождать еще сто лет. Я не теряю надежды.

Максим Мирович