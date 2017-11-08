Белорус выиграл в покер у Ницше € 1,5 миллиона 5 8.11.2017, 9:32

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Никита Бодяковский на турнире в Черногории

Фото: Дэнни Максуэлл, pokernews.com

Никита Бодяковский занял третье место на турнире в Чехии.

Белорус Никита Бодяковский занял третье место на турнире, который проходил в чешском городе Розвадов в рамках WSOPE – Мировой серии покера в Европе. Это принесло ему рекордные для игроков из нашей страны 1,52 млн евро призовых, сообщает myfin.by.

Полное название турнира – €111,111 High Roller for One Drop No-Limit Hold'em. Это, в частности, обозначает, что для попадания за стол каждый из 88 участников внес в банк более 111 тысяч евро. Итоговая же сумма призовых оказалась 12,98 млн.

Турнир проходил в течение трех дней, с 3 по 5 ноября. В конце концов за финальным столом остались трое – Доминик Ницше и Андреас Эйлер из Германии и Никита Бодяковский из Беларуси. Причем у немцев было перед ним преимущество в фишках.

В определенный момент наш соотечественник оказался вынужден пойти ва-банк. У него на руках было две восьмерки, у оппонирующего Эйлера – туз и король. Однако белорусу не повезло – выпал еще один туз, который оказался кстати немцу.

Никита Бодяковский на турнире в Розвадове. Фото: Алин Иванов, pokernews.com

В результате Бодяковский покинул стол, оказавшись третьим и получив 1 521 312 евро призовых. В пересчете на американскую валюту это около 1,77 млн долларов. Первое место занял Ницше, выигравший 3,49 млн евро, второе – Эйлер с 2,16 млн.

Таким образом, Никита стал обладателем самого крупного разового выигрыша в покер, который получали белорусы на «живых» турнирах. Напомним, ранее рекордсменом был Николай Поболь, заработавший в 2012-м за победу в Барселоне 1 млн евро.

Общий же выигрыш Бодяковского в «живом» покере за всю карьеру, по данным портала thehebdonmob.com, превысил 5,49 млн долларов в эквиваленте. Это в 2 раза больше, чем у ближайшего его преследователя Игоря Сойки, у которого 2,71 млн.

Мало того: последние успехи сильно продвинули позиции белоруса в общемировом рейтинге «живых» суммарных выигрышей. За полгода он переместился с 403-го на 166-е место. Лидер – канадец Даниель Негреану с 34,33 млн долларов.