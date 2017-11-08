Крымские строители «оккупируют» российские казармы в Беларуси? 7 8.11.2017, 9:59

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Фото: Виктор Толочко

Российское Минобороны подтягивает компании из Крыма на белорусский рынок.

Крымская компания «Буд инфо сервис», которая в течение 2016-2017 годов обслуживала казарменно-жилищный фонд Министерства обороны России на территории Беларуси, вновь претендует на этот контракт, пишет zautra.by.

Согласно данным, размещенным на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, «Буд инфо сервис» является одним из двух претендентов на контракт на «оказание услуг по комплексному обслуживанию казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Беларусь в 2017- 2018 годах». Из федерального бюджета планируется выделить на эти цели минимум 167,1 млн российских рублей (около 2,8 млн долларов).

Торги состоялись в конце октября. «Буд инфо сервис» просит за свои услуги 164,5 млн российских рублей, ее конкурент калининградская компания «БалтСтройСервис» — 166,2 млн российских рублей. Однако окончательное решение тендерная комиссия Минобороны России еще не приняла.

В условиях заказчика отмечено, что победитель торгов должен обеспечить эксплуатацию систем водопроводно-канализационных сетей (включая стоимость услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и услуг по водоотведению), эксплуатацию и техническое обслуживание водопроводно-канализационных объектов, объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, теплогенерирующих объектов (включая стоимость обеспечения углем, дровами и солью) и систем тепловых сетей, а также содержание объектов казарменно-жилищного фонда.

Напомним, что «Буд инфо сервис» стала победителем электронного аукциона по обслуживанию казарменного фонда Минобороны России на территории Беларуси в 2016-2017 годах. Из федерального бюджета на эти цели была выделена более значимая сумма — 330,7 млн российских рублей (около 5,3 млн долларов).

По информации сайта «Буд инфо сервис», владельцем этой компании является Дмитрий Олишевич. В 2009 году он окончил Национальную академию природоохранного и курортного строительства по специальности «Промышленное и гражданское строительство», получил квалификацию инженера-строителя, а в 2012 году — Харьковский государственный институт МВД Украины, получил квалификацию «юрисконсульт».

Дмитрий Олишевич имеет почетное звание «Заслуженный строитель России». Как отмечается в презентации компании «Буд инфо сервис», «предприятие осуществляет активную деятельность в сфере комплексного эксплуатационно-технического обслуживания имущественных объектов, строительства, текущего и капитального ремонтов на территории Крыма, Приднестровской Молдавской Республики и дружественных республик Российской Федерации».