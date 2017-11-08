11 самых простых, но очень дорогих вещей 4 8.11.2017, 10:05

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Оказывается, что туалетная бумага может стоить более 1,5 миллиона долларов.

Реклама сегодня творит чудеса, а производители хотят порадовать все слои общества. Для очень богатых они готовый сделать самые простые вещи в люксовом варианте и продать их за баснословную сумму, пишет zefirka.net.

Перед вами список вещей, которые вы можете позволить себе, когда станете невероятно богаты.

1. Зубная паста за $ 99,99.

Разве может зубная паста столько стоить? Любой скажет, что нет. Но THEODENT запатентовал особый компонент Rennou. Говорят, что после чистки он защитит ваши зубы на весь день.

2. Сиденье для унитаза за $ 299,95.

Зеркальное сиденье из углеродного волокна ручной работы привлекает к себе внимание.

3. Наушники за $ 638.

Музыка будет золотой, потому что вы носите настоящие 24-каратные бриллианты в ушах. Если вы хотите убедиться в этом — раскошеливайтесь.

4. Носки за $ 1188.

Носки под маркой FALKE имеют ограниченный выпуск – всего 10 пар. Такими дорогими их делает шерсть викуньи – самая дорогая и редкая.

5. Облачный светильник за $ 3360.

Это облако — светильник и он не только светит но и производит типичные штормовые звуки.

6. Кухонный нож за $ 5415.

Лезвие изготовлено из углеродистой стали, березовая рукоятка, подставка из серебра. Ну и что, скажете вы. Серебро дешевое. Но ведь дело не в цене металла, а в маркетинге и труде.

7. Карандаш за $ 13400.

Сам карандаш выполнен из кедра, а его составляющие из белого золота, инкрустированного тремя бриллиантами.

8. Монополия за $ 14161.

ZONTIK решила покрыть доску кожей и сделать все надписи в золоте, а фигурки из серебра.

9. IPhone 7 за $ 25850.

Стюарт Хьюз, ювелир из Ливерпуля, своими руками создал безумно дорогую модель популярного смартфона. Его корпус изготовлен из 24-каратного золота. Страшно даже дышать, не говоря уже о том, чтобы держать его в руках.

10. Бритва за $ 100 000.

А как насчет покупки бритвы Zafirro из внеземных материалов? Это не шутка: рукоять сделана из останков метеорита. Что касается лезвий, они сделаны из белого сапфира, а штифты – из платины.

11. Туалетная бумага за $ 1558335.

Бумага из 24-каратного золота. А какую цену вы хотели за золотую туалетную бумагу? Австралийская компания готова продать один рулон за сумму чуть более 1,5 млн долларов. Интересно, ее будут использовать по назначению, если купят?