Как копят и тратят свои сбережения белорусы 1 8.11.2017, 10:23

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Социологи вывели экономический код белорусов.

Оказывается, белорусы ориентированы на рыночные ценности: 50-70% опрошенных в ходе исследования «Ценностные приоритеты разных социальных групп белорусского общества» считают, что конкуренция полезна, побуждает людей совершенствоваться и работать лучше. Примерно столько же респондентов убеждены, что большие деньги обеспечивают человеку независимость и всестороннее развитие, а также что положение каждого члена общества должно определяться его трудовыми усилиями, пишет zautra.by.

Однако лишь очень маленькая часть опрошенных согласны с тем, что разные сферы рынка и общества должны быть в руках частников.

40% признались, что не имеют достаточно средств и возможности откладывать деньги.

— Продуманного сберегательного поведения у белорусов нет. Они вкладываются в недвижимость или покупают иностранную валюту и хранят ее дома. Белорусы все еще боятся банков, — рассказывает соавтор исследования, заместитель директора по научной работе Института социологии Национальной академии наук Ирина Лашук.

Отношение к сбережениям показало особенности финансового кода белорусов. К ним относятся ориентация на потребление, а не на сбережение и неосознанные практики сберегательного потребления.

Работа или деньги: что важнее?

Справляться с жизненными проблемами белорусам помогают семья, жизненный опыт, деньги. Меньше всего респонденты полагаются на профессиональные умения и репутацию, закон и государство. Социологи сделали вывод, что соотечественники в большей степени используют семейный и социальный ресурс, чуть меньше профессионально-статусный и имиджевый ресурсы, и меньше всего – правовой.

Ответы респондентов показали, что общая социокультурная активность у белорусов очень слабая. Почти 60% белорусов пассивны или скорее пассивны в использовании различных ресурсов. И меньше 40% белорусов активны или скорее активны.

«Активные» максимально используют все имеющиеся ресурсы для решения различных вопросов и жизнедеятельности, а «пассивные» используют их минимально.

— Например, у меня есть диплом об образовании, но я − домохозяйка. И вот я беру этот диплом, и он помогает мне устроиться на работу и зарабатывать деньги. Значит, этот ресурс становится активным, − поясняет Ирина Лашук.

Активным людям присуща стратегия поведения, ориентированная на достижение более высокого качества жизни и социального статуса. А пассивные чаще приспосабливаются к меняющимся условиям, часто за счет ухудшения качества жизни и снижения своих потребностей.

— Интересно, что чем активней респондент, тем он выше оценивает работу как ценность, а не как средство, тем интересная работа для него важней, чем деньги, и тем он более удовлетворен работой в целом и ее различными аспектами, — комментирует Ирина Лашук.

Больше 80% «активных» опрошенных ответили: «Работа для меня важна и интересна сама по себе, это одна из важных и необходимых составных частей моей жизни» против 36% у «пассивных». 62% «активных» белорусов признаются, что интересная работа важнее, чем деньги. Такой установки придерживаются и 27% «пассивных».

— Чем активней человек, чем активней он использует имеющиеся у него ресурсы, тем он оказывается и более удовлетворенным. Вектор комфорта и дохода у активных ниже, чем у пассивных. Для них важней профессиональный вектор и вектор карьерного роста. При этом активные больше пользуются инновациями, − говорит представитель Института социологии.

Здоровье за деньги не купишь

Среди жизненных ценностей традиционно на первые места выходят здоровье, семья и дети. На последних же – творчество, общественное признание и известность, власть.

— Различия между городским и сельским населением не существенны. И это понятно, поскольку это глубинные ориентиры, направляющие нашу жизнь, которые быстро не меняются, − комментирует Ирина Лашук.

За последнее десятилетие для белорусов сильно выросла значимость здоровья.

— Само понимание ценности здоровья разное. На одной из фокус-групп, состоящей из молодых людей, выяснилось, что для них здоровье равно красоте, уход за волосами, занятия фитнесом. То есть происходит трансформация ценности здоровья, и это типично именно для белорусов, например, у литовской молодежи этого нет, — рассказывает эксперт.

Авторы исследования изучили, как изменились жизненные ценности для разных поколений за последние шестнадцать лет. Для людей до 29 лет в 2000 году самой важной жизненной ценностью была материальная обеспеченность, после нее – любовь, здоровье, интересная работа и реализация своих способностей. В 2016 году здоровье для такой же возрастной категории вышло на первое место, а потом уже семья, любовь, дружба, материально-обеспеченная жизнь. Работа и реализация возможностей не вошли в первую пятерку важных ценностей.

Для категории людей от 30 до 49 лет в 2000 и 2016 году в пятерке важных жизненных ценностей были здоровье, безопасность, материальная обеспеченность, любовь, семья и дети.

Люди старше 50 лет на первое место ставят здоровье. В 2000 году за ним шли безопасность, материальная обеспеченность, семья и дети, а также желание жить по законам нравственности. В прошлом году в пятерке были дети, семья, душевный покой и комфорт, материально-обеспеченная жизнь.

Культурный код белорусов, исходя из результатов, включает склонность к семейным ценностям, узкий круг доверия, низкую самоидентификацию как цельного общества и невысокую социокультурную активность.