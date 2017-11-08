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Twitter увеличил число символов в сообщениях

  • 8.11.2017, 10:32

Увеличение числа символов не коснулось японского, корейского и китайского языков.

Сервис микроблогов Twitter увеличил в два раза – до 280 – допустимое число знаков в сообщениях. Генеральный директор компании Джек Дорси написал в своем аккаунте: "140+140!", пишет korrespondent.net.

Ранее сообщения в Twitter были ограничены 140 символами. В сентябре соцсеть начала тестировать увеличение числа символов до 280, но это нововведение было доступно для небольшой группы пользователей.

Увеличение числа символов не коснулось японского, корейского и китайского языков, говорится в официальном блоге компании. Эти языки, по мнению специалистов Twitter, позволяют выразить мысль меньшим числом символов.


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