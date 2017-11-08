Водитель, дай миллион! 7 8.11.2017, 10:41

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Как автомобилисты стали находкой для бюджета.

Интересное, оказывается, занятие - размышлять над цифрами. Переводить из одного уровня в другой, от общего к частному и наоборот; от государственного бюджета - к семейному, а потом снова к государственному, пишет abw.by.

Вот, к примеру, недавний информационный повод: начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МВД Беларуси Александр Занимон во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказал, что в прошлом году водителям по почте пришло больше 1 млн штрафов.

Если предположить, что каждое из этих писем штрафовало водителя на минимальные 0,5 б.в., а 1 января размер базовой составил 21 руб. на нынешние деньги, то в целом автомобилисты должны были внести в казну 10,5 млн рублей. Много это или мало?

По отношению ко всей сумме доходной части бюджета-2016 (18.059 млн деноминированных руб.), считай, ничего. А вот от запланированного числа штрафов - 118 млн современных рублей - это как минимум десятая часть. Вы только представьте, что в общем котле штрафов за нарушение экологических норм, правил пожарной безопасности, всех остальных "автомобильных" штрафов, как то: вождение в состоянии алкогольного опьянения, пользование мобильным телефоном во время движения, нарушение правил перевозки пассажиров и прочее - только "письма счастья" занимают 10%. И это мы считали минимальный размер штрафов!

При таких цифрах можно сказать, что автомобилисты-лихачи успешно содержат, к примеру, весь Департамент финансовых расследований КГК, получивший в прошлом году 13,2 млн новых рублей. Или два таких скромных министерства, как Минторг (4,1 млн руб.) и ЖКХ (2,2 млн), с Академией управления при Президенте Республики Беларусь в придачу (4,3 млн).

Вот они, герои нашего времени, не щадящие живота своего ради блага государственного! Если посмотреть на тот же миллион писем с другой стороны, в соотношении количества зарегистрированных ТС в республике (2,9 млн), получим, что добросовестно участвует в доходной части бюджета каждый третий. Ну или часть автомобилистов "работает за пятерых".

На прошлой неделе мы решили узнать, какова расстановка сил по этому вопросу среди читателей издания. Вопрос звучал так: "Сколько "писем счастья" за прошлый год вы получили?"

В итоге выяснилось, что абсолютное большинство участников опроса - 57% - передвигается по дорогам без нарушений.

Еще 29% проштрафились за год не больше двух раз.

Количество "писем счастья" в пределах пяти штук получили 9% респондентов.

3% указали, что их привлекли по фотофиксации около 10 раз, а 2% не могут назвать число корреспонденций - так много было зафиксированных нарушений.

Здесь тоже есть над чем поразмыслить: с одной стороны, 57% добропорядочных граждан - это действительно немало, но и 43% автомобилистов, хоть раз пойманных на превышении, тоже мало соответствует стандарту законопослушного общества.

При этом всем понятно, что кроме сфотографированного миллиона нарушений на дорогах страны найдется еще минимум столько же "недообследованных" "гонщиков", а то и больше. Поэтому потенциал для пополнения бюджета по этой статье просто неисчерпаем: расставляй камеры и собирай мзду.

Это же не граждане, а просто находка: и подоходный налог платят, и автомобильные дороги за свой счет содержат, и еще на память при всяком удобном случае фотографируются.

Мне кажется, в конце каждого постановления о привлечении к ответственности за нарушение, зафиксированное в автоматическом режиме, должны быть слова благодарности от государства.