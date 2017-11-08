По квартирам ходят странные электрики и выставляют космический счет 14 8.11.2017, 10:59

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Электрики меняют розетки пенсионерам по ценам в 10 раз выше, чем в ЖЭС.

Установка дверного звонка обойдётся в 69 рублей, а отдельная розетка под стиральную машину — в 130. В Гродно появилась фирма, которая предлагает услуги по электрике по ценам почти в 10 раз выше, чем в ЖЭС и других частных организациях. Пенсионерам звонят энергичные молодые люди, ходят по квартирам, проверяют розетки, а потом выставляют космический счёт, пишет vgr.by.

За ремонт насчитали 270 рублей

— Пришёл молодой человек, представился, показал удостоверение. Я-то слепая, на фото смотрю — вроде он, — рассказывает, как детектив, пенсионерка Зинаида Васильевна. — Приложил мобильник к розетке, говорит, вибрирует сильно, надо срочно менять автомат.

Поначалу женщина хотела обратиться в свой ЖЭС, но когда парень сказал, что из конторы на улице Победы, подумала, что это электросети, и согласилась на услуги. Подписала договор, заплатила задаток 20 рублей. В квитанции указали: за ремонт, правда, какой именно, непонятно.

Договор тоже составили грамотно: в случае его расторжения задаток не возвращается. При этом хозяин квартиры сам должен получить необходимые разрешения на проведение работ, а после их окончания оплатить услуги в течение трёх дней. Иначе придётся заплатить неустойку — 5 процентов от непогашенной суммы за каждый день просрочки. Фирма же обязуется лишь выполнить работы из своих материалов и своими инструментами в течение 30 календарных дней и соблюдать инструкции, правила и другие нормативные правовые документы. Стоимость определяется исходя из приложения 1, но этого документа в договоре нет.

— Электрик сказал, что нужно будет заплатить 27 рублей. Я потом посмотрела, а там 270 рублей! У меня пенсия всего 350 рублей, — чуть не плачет женщина. — В подъезде счётчики, лампочки меняли, и всё бесплатно. А тут такие деньги, чтобы какую-то штучку поменять. Всю ночь не спала, давление подскочило, на кухне возле окна в слезах просидела…

Замена автомата в 10 раз дороже, чем в ЖЭС

Не зная, что делать, пенсионерка позвонила невестке. Та сразу обратилась в электросети и оказалась уже не первой. За неделю в Гродненский городской район электросетей позвонили десятки жильцов с Фомичёва, Янки Купалы, Кабяка, Клецкова, в основном пенсионеры. Рассказывают, что звонит девушка, представляется работницей электросетей. По стечению обстоятельств обе организации находятся на Победы, только электросети — в первом переулке, а частная фирма — на улице, поэтому легко перепутать.

Затем в квартиры приходят электрики, проверяют розетки, «автоматы», счётчики и предлагают услуги. Оказывается, цены — космос. Например, замена автомата — 75 рублей (для сравнения: в ЖЭС — около 9 рублей), установка дверного звонка — 69 рублей (в ЖЭС — почти 13 рублей, с прокладкой провода), замена розетки с крышкой в ванной комнате — 40 рублей (в ЖЭС — около 8 рублей), монтаж отдельной розетки под стиральную машину плюс провод 10 метров — 130 рублей (в ЖЭС — примерно 50 рублей).

— Прейскурант в несколько раз выше, но мы ничего сделать не можем: фирма частная, люди сами подписывают договора, всё законно, — говорит заместитель начальника Гродненского городского РЭС Александр Новик.

Фирма та же, название новое?

Найти фирму, которой удалось обвести вокруг пальца столько людей, оказалось не так просто. В телефонной справочной службе контактов нет. Запрос в интернет-поисковике выдал не много информации. В основном о вакансиях. Например, водителю-курьеру обещают платить 500–700, электрику — 600–900 рублей. Компания зарегистрирована в конце сентября этого года. Можно найти УНП, адрес и номер телефона фирмы. Зато она уже успела засветиться в соцсети «ВКонтакте» — в группе «Мошенники Гродно и Гродненской области». Там пишут, что это та же организация, что занималась окнами, только с новым названием.

На здании, где офис, нет вывески этой конторы. Вход — со двора, сразу не заметишь. На стеклянных дверях — листик с названием фирмы и номером этажа. Сверху доносится музыка. В небольшом коридоре на четвёртом этаже несколько девушек, потенциальных работниц фирмы, на вид не больше 23 лет, заполняют анкеты на трудоустройство. Секретарь энергично штампует печати и перекладывает документы. Видно, что офис ещё не обжит, кое-где из стен торчат провода. Полки шкафов девственно пусты. Молодой директор с выражением сильно занятого человека бегает по коридору из кабинета в кабинет.

Осмотрят розетку и померяют напряжение

Подписывать договор или нет, соглашаться на услуги компании или нет, говорит директор фирмы Сергей Рубацкий, решают сами клиенты. Никто их не принуждает.

По его словам, у всех сотрудников есть удостоверения с печатями (хотя по информации электросетей, появились они только 26 октября), которые показывают «при личном контакте с человеком». В организации работает целый отдел маркетинга: выбирают определённый район, обзванивают квартиры и предлагают услуги.

— Есть строгий текст, который должен говорить специалист. Если он представляется работником другой организации, проблемы будут у меня как директора фирмы, — объясняет Сергей Рубацкий.

Если жильцы согласились на диагностику, договариваются о дне, когда придёт электрик. Мастер бесплатно выполнит элементарные работы: например, осмотрит автомат в счётчике, проверит напряжение в розетке с помощью вольтметра (это можно сделать и самому, если закачать в смартфон специальную программу), даст рекомендации, что поменять. Более сложные работы, к примеру проверку проводки, электрики фирмы не делают, так как нет сертификата.

— Если хозяин квартиры согласен, заключается договор, в котором указывается сумма в соответствии с прейскурантом. Цены на наши услуги всего на 10–15 процентов выше, чем в других организациях, — говорит директор фирмы.

…Через несколько дней Зинаида Васильевна всё же расторгла договор и вернула задаток.

Комментарий юриста

Председатель правления ОО «Гродненский центр правовой помощи потребителям» Жанна Гостяева:

— Нужно внимательно читать договор и смотреть, что подписываете. Однако пугаться не стоит, поставить подпись — это не значит, что должен платить, и платить, и платить. Клиент может отказаться от услуг, оплатив при этом фактически понесённые расходы фирмы, и расторгнуть договор (статья 36 Гражданского кодекса). Если сотрудник компании предоставил недостоверную информацию о себе и услуге, это также повод для расторжения договора (статья 16, пункт 11 Закона о защите прав потребителей). При этом, чтобы повысить свои шансы выиграть дело, лучше обратиться в защиту потребителей. Те, кто к нам приходил по поводу окон и фильтров для очистки воды, расторгли договоры и вернули деньги.