Артем Милевский: Для меня важно, чтобы болельщики на стадионе кричали «Миля, Миля!» 8.11.2017, 11:08

Артем Милевский

Футболист рассказал, что хотел бы поменять в своей жизни.

Экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский дал интервью телеканалу «Беларусь 5», в котором рассказал о скандалах, тренировках Газзаева и шансах попасть в национальную сборную, пишет dynamomania.com.

О скандалах, которые преследовали его во время карьеры: Все были такими шакалами, поэтому, само собой, искали какие-то такие моменты, находили их и им уже просто был неинтересен футбол в моем исполнении. Их интересовало, на какой машине я езжу, в котором часу приезжаю домой, где нахожусь. Для меня это очень печально, что люди перестали интересоваться, как я играю, а начали искать что-то другое.

О истории с халатом: Я уже сто раз рассказывал, что в тот день была презентация Олега Владимировича, но я немного опоздал, так как были пробки. Я прибежал в номер, одел халат, спустился на первый этаж, но мне там сказали, что я уже не успеваю ничего сделать и нужно идти на презентацию. Сказали, не успею переодеться в форму, мол, зачем опаздывать. Я и подумал, что ничего страшного не случится, поэтому так и зашел. И даже не подозревал, что эта история настолько лет запомнится. Это было не специально, я бы никогда в жизни со своим воспитанием так не сделал. Халат я сохранит, можно его на аукцион выставить. Главное, чтобы нормальные деньги предложили!

О том, как нашел мотивацию в Бресте: Мне папа сказал: «Бросай все, не бери даже чемодан, а уезжай просто из Тосно в Брест». Я ему говорил, что нужно разобраться с деталями по контракту, но он сказал, чтобы я все бросал, что он за мной приедет. Для него это имело огромное значение, что я понимал. Поэтому и принял этот вызов. И мама, и сестра говорили, что будут за брестское «Динамо» болеть. Хорошо, что я не подвожу их на данный момент, делая все от меня зависящее.

Мне очень добавляет мотивации тот факт, что моя родная семья живет в Беларуси. Я не могу выступать перед ними плохо, для меня это очень важно!

О том, насколько сложные тренировки были у Валерия Газзаева: У нас тут недавно была силовая и ударная тренировка, так я ребятам сказал: «Вы не видели, что такое силовые и ударные тренировки у Газзаева». Было очень тяжело! Нам ставили десять барьеров, после чего были серии из сотни прыжков. Барьеры были высокими, ты прыгал как кенгуру. И это только разминка была. А зимой еще были очень серьезные сборы. Честно, очень тяжелые тренировки у Газзаева были.

О том, что ему нужно делать, чтобы попасть в сборную Украины: Мне нужно тренироваться и забивать. Как сказал Новицкий: «Как он должен доказывать? Отдавать передачи и забивать голы!». Все правильно он сказал, что мне еще остается делать? Главное, доказывать критикам и самому себе, что я еще способен это делать. Да, если бы я не забивал и передачи не отдавал, то было бы все совсем иначе, а так… Андрей Николаевич сам принимает решение, кого и когда вызывать в сборную.

О том, читает ли он новости и сообщения о себе: Я много читаю. Иногда психую, мне не нравится. Но я умею с этим справляться. Самое главное, что у меня есть семья, которая думает про меня, а я думаю о них. А то, что там думают многие люди… Пусть свои мнения при себе оставят.

О том, как купил права: Тогда многие покупали права в Украине. Это было нормально. А вот сейчас проблематично стало с полицией договариваться.

О девушках: Я холост. Точка. Иногда и мама, и папа спрашивают, когда внуки и внучки будут, а я когда это слышу, то говорю: «Все, мам, тормози эту движуху». Пока есть так, как есть. Я хочу встретить человека, с которым не буду разводиться, проживу всю оставшуюся жизнь, и у нас все будет хорошо. Вот и все.

О том, что хотел бы изменить в своей жизни: Я раньше говорил о том, что ничего бы не поменял в своей жизни. Может быть, только не хотел бы знать тех людей, которые окружали меня в одно время в Киеве. Не всех, а некоторых. Для меня очень важно, чтобы болельщики приходили на стадион и кричали «Миля, Миля!» как сейчас. Я пришел в брестское «Динамо», тренировался и тренируюсь в поте лица, выхожу и все доказываю своей игрой. По-моему, пока неплохо получается.