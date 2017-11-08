Россия без цели 1 Виктор Небоженко

8.11.2017, 11:10

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Виктор Небоженко

«Постпутинскую» Россию ждут серьезные проблемы.

У президента России Владимира Путина были три главные задачи в рамках Миссии Национального Лидера (МНЛ). У него было много времени и неисчерпаемые ресурсы страны для выполнения своей миссии как Национального Лидера:

1. Провести масштабную Перестройку экономики, политики и социальной жизни России. Сделать правильно, то с чем не справился Горбачев.

2. Впервые за 100 лет объединить «белых» и «красных» в новой национально-государственной идеи – построение цивилизованной России во главе с русским народом.

3. Создать полноценный евразийский аналог ЕС на базе всех бывших стран СНГ, с центром в Киеве.

Но президент России Путин не решил ни одной из этих задач, которые бы подготовили Россию к 21 веку и привели бы ее к роли ведущего геополитического игрока мира. Вместо этого к 7 ноябрю 2017 года он добился совсем другого:

1. Россия превратилась в евразийский сырьевой придаток Запада и Китая с развитым авторитарно-олигархическим режимом личной власти быстро стареющего президента Путина. За последние 20 лет мир с ужасом убедился, что Россия превратилась в эпицентр международной коррупции и ведет себя крайне агрессивно и непредсказуемо. Поэтому, наверняка, Россию ждет очередная «абортивная перестройка» и свой новый «1991» год. Но уже без Украины и других стран. А возможно — «два в одном».

2. За последние годы, разрыв в СМИ и массовом сознании россиян между «царской Россией» и «Советским союзом» только усилился. Не смотря на мощную пропагандистскую машину Кремль оказался неспособным примирить «красных» и «белых», ни в идеологии, ни в обыденном сознании. Заточенная исключительно на производство образа «врагов России» и стимуляции социальной ненависти (гнилой Запад, Украина, исламисты, высокомерная Америка, подлые китайцы и т д) кремлевские официальные СМИ не сформировали объединяющих ценностей и образов. Поэтому президент России Путин, так и не смог, к столетию Октябрьской революции 7 ноября 2017 года объяснить россиянам, что же объединят Россию за эти сто лет с 1917 по 2017, кроме вечного конфликта власти и народа и самоколонизации. Сейчас все в России держится на сочетании индуцируемой СМИ ненависти к «врагам России», страхом россиян перед властью и личной преданности, доверии и харизме президента России Путина, а не на общероссийской государственной идеологии и системе ценностей.

В результате к 2017 году в России оказались дискредитированными и ценности либерально-демократические развития, и монархические, и советско-сталинские ценности. В тоже время, чудовищный разрыв между богатыми и бедными россиянами только усиливает это противоречие и приведет, в дальнейшем, к серьезным социально-политическим последствиям для «постпутинской России».

3. У России вместе с дружественной и демократичной Украиной был исторический шанс, на основе бывшего СНГ, стать мотором евразийской интеграции и успешно подготовиться к 21 веку. Вместо этого путинская Россия выбрала путь империалистической агрессии, пытаясь силой вернуть бывшие республики СССР под свой контроль.

Сначала Кремль долгие годы успешно коррумпировал политическую и экономическую верхушку Украины, допуская до власти в Киеве только или криминализированных, жадных, подконтрольных или больных, слабых президентов и премьер-министров. Затем, Россия вероломно напала на дружественную Украину и отобрала у нее Донбасс и Крым, что вызвало острейший, со времен Холодной войны , международный кризис во всем мире. Своей империалистической политикой Кремль породил один из самых жестоких конфликтов на территории бывшего СССР со времен 1941 года. И теперь, в 2017 году путинская Россия зависла между политикой оккупации украинского Донбасса, Крыма, нарушением всех международных норм, ядерным шантажом и неуклюжей попыткой международной самоизоляции. А бесконечные санкции и унижения , которым Запад регулярно подвергает Россию будут только усиливать это противоречие. Так заканчивается самое долгое российское столетие: 1917-2017.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»