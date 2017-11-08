WSJ: В делe саудовских принцев появились новые подробности 5 8.11.2017, 11:42

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Фото: Faisal Al Nasser / Reuters

Саудиты собрались конфисковать до $800 млрд в рамках борьбы с коррупцией.

Саудовские власти могут конфисковать до $800 млрд наличными и в виде разных активов в рамках кампании по борьбе с коррупцией, в которой заподозрили членов королевской семьи и министров. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники (перевод – rbc.ru).

По данным источников газеты, на выходных были задержаны более 60 принцев, чиновников и других влиятельных саудитов. Ранее Центральный банк Саудовской Аравии заморозил банковые счета фигурантов дел о коррупции.

«Они считают, что могут получить от этих людей от 2 до 3 трлн риалов. Это число, о котором они говорят», — приводит газета слова источника.

Большая часть этих денег хранится за рубежом, что может усложнить процесс их изъятия, сообщили источники газеты. Но даже их часть, по оценке WSJ, может помочь финансовому положению саудитов. Длительный период низких цен на нефть вынудил страну занимать деньги и тратить средства из резервного фонда, который с 2014 года сократился с $730 млрд до $487 млрд в августе 2017 года.

В субботу, 4 ноября, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ о создании верховного комитета по борьбе с коррупцией под председательством наследного принца с целью покончить с злоупотреблениями во власти.

На следующий день был задержан племянник короля, владелец инвестиционной компании Kingdom Holding миллиардер аль-Валид ибн Талал, которого в СМИ называли «арабским Уорреном Баффетом». Forbes оценивал его состояние в $18 млрд. Кроме того, были задержаны бывший министр финансов королевства Ибрагим аль-Ассаф. А всего 11 членов королевской семьи, четыре действующих и десятки бывших министров.

Ранее высокопоставленный источник Reuters в королевстве сообщил, что задержанных обвиняют в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве и растрате госсредств. В частности, аль-Валида обвинили в отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве денег у чиновников.

Экс-министра финансов Ибрагима аль-Ассафа обвинили в растрате при расширении Великой мечети Мекки. Он входит в правление национальной нефтяной компании Saudi Aramco.