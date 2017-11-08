Почти половина белорусов не имеет сбережений 9 8.11.2017, 11:46

1,880

Фото: БелТА

Белорусы предпочитают вкладывать в недвижимость и валюту.

Почти половина белорусов не имеет сбережений, так как у людей нет возможности откладывать деньги.

Такие данные были приведены в докладе заместителя директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси, кандидата социологических наук Ирины Лашук, представленном на на Кастрычнiцкім эканамiчным форуме, пишет thinktanks.by.

По ее данным, в ходе опроса о наличии накоплений, 40,8% белорусских респондентов признались, что у них нет сбережений, т.к. нет возможности их делать. В то же время 32,5% опрошенных говоря о методике собирания средств, отвели, что они стараются сначала что-то отложить, а остальные деньги тратят. 23,1% сначала тратят деньги, а что остается – откладывают. И 3,5% респондентов не имею сбережений, так как не видят в этом смысла.

Примечательно, что 30% опрошенных собирают деньги «на черный день», 24,6% - на всякий случай, а еще 14,1% - на отдых и путешествия.

Проведенный Институтом социологии опрос показал, что «вложение денег в бизнес» не является приоритетом для белорусов. Так откладывают средства на собственное дело 3,9% опрошенных, а собирают средства «для того, чтобы вложить куда-нибудь и получать дивиденды, проценты» - 3,6% респондентов.

Также выяснилось, что у белорусов две самые популярные формы сбережений. Это – покупка недвижимости и покупка валюты, с последующим хранением ее в наличном виде (дома).