Изобретен стакан, превращающий воду в любой напиток

Изобретен стакан, превращающий воду в любой напиток3
- 8.11.2017, 12:06
- 1,637
Необычное устройство показали ученые из Сингапура.
Разработка сингапурских ученых меняет вкус и запах без изменения химического состава жидкости.
Стакан под названием Vocktail меняет вкус и запах налитой в него жидкости, обманывая рецепторы пользователей. Устройство оснащено светодиодами разных цветов, которые формируют цвет предполагаемого продукта, пишет TJournal.
За передачу запаха отвечают специальные трубками с газом. По краям стакана установлены электроды, которые делают жидкость сладкой, горькой или соленой за счет стимуляции языка. Устройством также можно управлять с подключенного по Bluetooth смартфона.