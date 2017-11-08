Изобретен стакан, превращающий воду в любой напиток 3 8.11.2017, 12:06

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Необычное устройство показали ученые из Сингапура.

Разработка сингапурских ученых меняет вкус и запах без изменения химического состава жидкости.

Стакан под названием Vocktail меняет вкус и запах налитой в него жидкости, обманывая рецепторы пользователей. Устройство оснащено светодиодами разных цветов, которые формируют цвет предполагаемого продукта, пишет TJournal.

За передачу запаха отвечают специальные трубками с газом. По краям стакана установлены электроды, которые делают жидкость сладкой, горькой или соленой за счет стимуляции языка. Устройством также можно управлять с подключенного по Bluetooth смартфона.