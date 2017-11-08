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«Стена Щеткиной» снова «замироточила»

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  • 8.11.2017, 12:53
  • 7,597
Архифное фото

На знаменитом месте появилось необычное граффити.

На известной «стене Щеткиной» в центре столицы появилось очередное граффити. На этот раз на стене не было никаких надписей — просто черные полосы, передает «Еврорадио».

Но, как было написано раньше на этой самой стене, вы же сами все понимаете, правда?

Фото: «Еврорадио»

Упомянутая стена стала «мироточить» в начале 2017 года. Сначала на ней появился портрет тогдашнего министра труда Марианны Щеткиной с надписью «Это я придумала налог на безработицу» (отсюда и «стена Щеткиной»). После на ней появлялись и другие граффити, но все они уничтожались сотрудниками ЖЭС.


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