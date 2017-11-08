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В суд над Улюкаевым принесли коробку с долларами

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  • 8.11.2017, 12:59
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Алексей Улюкаев
Фото: РИА «Новости»

На вопросы, откуда коробка, подсудимый с иронией ответил: «Думаете, вам тоже принесет?»

В Замоскворецкий суд на процесс над экс-министром Алексеем Улюкаевым принесли коробку с деньгами, сообщают vedomosti.ru.

В 10.30 (по Минску – ред.) мужчина в черном пальто внес ее в зал и положил на стол, сообщает корреспондент «Ведомостей». Картонная коробка заклеена скотчем, под ней видны запечатанные в пластиковые пакеты пачки долларовых банкнот. На коробке стоят печати «Главного управление по расследованию особо важных дел». Особо любопытных журналистов Улюкаев предупредил: «Не трогайте!» Бывшего чиновника судят по обвинению в вымогательстве $2 млн у «Роснефти». На вопросы, кто принес коробку, подсудимый с иронией ответил: «Думаете, вам тоже принесет?».

Фото: Анастасия Корня / Ведомости

О том, что в коробке деньги, сообщили приставы и адвокаты бывшего чиновника. Коробку внес в суд Александр Шевченко. Корреспондент РБК спросил его, не деньги ли внутри. «Да, вот они», - ответил следователь.

По версии следствия, Улюкаев, занимавший пост министра экономического развития, вымогал у руководителя «Роснефти» Игоря Сечина взятку за положительное заключение министерства сделки по приватизации «Башнефти». Свою вину он отрицает и говорит, что был уверен, что в офисе «Роснефти» ему передали пакет с вином.


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