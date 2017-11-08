Под Новогрудком бизнесмен построил необычный дом – в подарок всем людям 15 8.11.2017, 13:11

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Двери в доме открыты для любого желающего круглые сутки.

Около Новогрудка местный предприниматель Сергей Коваль построил необычный дом «для всех людей», двери в котором открыты для любого желающего круглые сутки, пишет tut.by.

В Новогрудке бизнесмена все называют Французом. Почему — никто уже и не помнит. Говорят, мужчина получил наследство от какого-то французского родственника. Или, может быть, так его прозвали за чудачества? Тем не менее, прозвище к нему прицепилось, кажется, навсегда.

Купил старую хату и построил дом «в подарок всем людям»

Озеро Литовка, что в 7 километрах от Новогрудка, окутано легендами. Его воспел в своей поэме «Гражина» Адам Мицкевич. Здесь отдыхали Владимир Высоцкий и Марина Влади. В 1968 году около Новогрудка снимали фильм «Сыновья уходят в бой». Сначала Высоцкий приехал в белорусскую глубинку один, поселился в гостинице, но потом переехал ближе к месту съемок — в деревню Литовка. Чуть позже на Новогрудчину приехала Марина Влади. Жила пара именно в доме, который несколько лет назад выкупил Сергей. И стал строить там свою реальность. Или сказку. Сразу и не поймешь.

Дом Сергея сначала производит достаточно странное впечатление — эдакий деревенский китч: богато украшенные лепниной комнаты, бархатные занавески, антикварная мебель, разноцветные подушки, кованые вещи и много позолоты.

И участок, и дом вечно полны чужих людей: они гуляют по нему бесплатно и без присмотра. Изучают, удивляются, на всякий случай здороваются со встречными — такими же случайными путниками — и растерянно смотрят по сторонам.

— Да я просто подарил этот дом всем людям, — объясняет бизнесмен. Как будто это в порядке вещей.

Строительные работы в имении все еще продолжаются — по двору туда-сюда снуют рабочие. Они здесь еще и экскурсоводы: все расскажут и покажут, а потом предложат самому исследовать территорию необычной усадьбы.

И вот, заглядывая во все комнаты дома, здесь бродят школьники, которые приехали в Новогрудок на экскурсию. Дети с удовольствием фотографируются во дворе на фоне стимпанковского забора или маленького домика, похожего на строение из мультика про смурфов, и пугаются необычному обустройству спальни, которая находится в отдельном помещении.

Осмотрев усадьбу, одна группа туристов уезжает. Но на обочине уже останавливается новый микроавтобус. Кажется, поток туристов здесь не прекращается никогда.

Сейчас о том, что когда-то в этом доме были знаменитые влюбленные, напоминает одна из комнат в усадьбе. На сером фоне — барельеф поэта. Сергей говорит, что на противоположной стене будет такое же изображение Марины Влади. Так они навсегда будут вместе.

Журналисты остановились около одной из беседок, богато украшенной мозаикой и чем-то напоминающей работы известного архитектора Гауди. Парк Гуэль в миниатюре!

— И что? Здесь можно побыть, сколько хочешь?

— Да, ведь это все подарено людям, — улыбается один из строителей.

За архитектуру и новые идеи отвечает кошка Катя

Сергей говорит, что все эти китчевые идеи — не его, а кошки Кати. Вот, мол, у кого фантазия! А бизнесмен и рабочие, дескать, только исполнители.

Согласиться с такой реальностью очень непросто. Сначала думаешь: вот перед тобой стоит взрослый и серьезный человек — и рассказывает какие-то сказки. Что все здесь появилось в ночь Кровавой луны: упали метеориты, прилетел дракон и поселился на реке, а кованая собака на заборе в определенное время оживает. Потом, через несколько часов пребывания здесь, эти легенды начинаешь принимать, еще чуть позже — уже веришь. Реальность, кажется, начинает меняться.

— Здесь же просто удивительная энергетика. И все крутится вокруг желаний людей. Именно они и являются главной двигающей силой нашего «вечного» двигателя. Да-да, у нас и он есть. А желания — это что? Они обязательно превращаются в действия, — говорит Сергей.

Кажется, он живет в своем особенном мире, а дом — проводник той самой, непонятной нам, реальности.

— Так и есть. Я живу вне материального мира. А дом — подарок всем людям. Только за альтруизмом — будущее. И никак иначе, — говорит Сергей.

Вот, например, скульптура с миром на ладони и с жабой — на груди. Хозяин говорит, что эта жаба задушила много творческих людей.

— Приходит ко мне молодой кузнец когда-то. Просит работу. Говорю ему — хорошо, сделай что-нибудь интересное, а цену назови сам. Он сделал мне пепельницу, красивую, изысканную. Мы ее поставили на берегу озера. Но денег за работу попросил много. Я заплатил, но работу ему больше не давал.

«В голове — 7 миллиардов планов»

Закономерно возникает вопрос — откуда деньги на столь амбициозный проект и оплату рабочих? Усадьба дохода не приносит. Сергей говорит, что за свою жизнь заработал достаточно денег (в Новогрудке у него — гостиница), чтобы сейчас тратить их на то, что хочется. А хочется многого. Говорит, «7 миллиардов планов в голове — его земной жизни на все это не хватит».

— А что будет с домом после вас?

— Дом принадлежит людям. Они сами придумают потом, что с ним делать.

За свое детище мужчина спокоен. Уверен, что найдутся такие же, как и он, люди, готовые и дальше развивать его дело. Сами найдутся, когда придет время.

Сергей у памятника Михле Сосновской

Дом, кстати, — не единственный подарок людям от Сергея. В сентябре в Новогрудке торжественно открыли памятник детям — жертвам Холокоста. Прототипом стала маленькая жительница Новогрудка Михла Сосновская, которая смогла убежать из заточения, но была затем поймана и расстреляна немцами. Профинансировал возведение мемориального знака Сергей. Об истории девочки бизнесмен узнал случайно — в Новогрудке ставили спектакль о гетто. Сергей принимал в нем участие. Во время одной из репетиций, которые проходили в здании музея, увидел фотографию девочки. Заинтересовался. А чуть позже оказалось, что в гетто погиб его двоюродный дедушка.

На прощание журналисты спросили, зачем Сергею все это надо. Он лишь пожимает плечами: в его реальности таких вопросов не возникает.