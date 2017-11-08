Наполеон Орда: Миссия повстанца, шляхтича, художника 1 8.11.2017, 13:31

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Как можно служить Родине и саблей, и кистью.

Наполеон Матеуш Тадеуш Орда – один из немногих деятелей белорусской культуры, удостоенный названия улицы в Минске в свою честь. Правда, улица эта в микрорайоне Малиновка и многие жители даже примерно не представляют себе, кто этот человек, но перемены к лучшему налицо – все большее количество минчан осваивает правильное ударение в этой фамилии (на первый слог), пишет издание np.by.

Первые шаги

Наполеон Орда родился и практически всю свою сознательную жизнь прожил на белорусских землях, хотя в его XIX-м веке все они сопровождались пояснением «Российская империя». Родом из шляхетской семьи, он получил превосходное домашнее образование, причем особый упор был сделан именно на развитии творческих способностей. А ими Всевышний юношу не обделил.

Мать будущего художника прекрасно играла на клавире и фортепиано, и стремилась научить этому и своих детей. Именно дома Наполеон Орда начал и рисовать. Причем речь идет о чем-то более серьезном, нежели детские рисунки. Это были зарисовки поместья Вороцевичи, где прошло его детство.

Художник и этнограф

Гимназическое образование молодой человек получил в Свислочи, университетское, увы, получить не успел, ибо из Виленского университета (ныне Вильнюс, который в первой половине ХХ века был передан Литовской ССР) был исключен за участие в тайном студенческом обществе.

Уроки живописи брал во Франции, где учился в студии П.Жерара.

Конечно, юный патриот мечтал о большем, нежели просто карьера художника. Однако положение молодого шляхтича было более чем уязвимым – после восстания 1830-1831 годов, в котором Наполеон Орда принимал самое активное участие, ему пришлось надолго уехать с родной земли.

Эмиграция дала немало знакомств (например, с Ф.Шопеном, П.Жераром), большой опыт, причем как в сугубо художественной, так и в административной деятельности (в перечне мест работы Наполеона – Итальянская опера в Париже, где молодой композитор и пианист работал не много, не мало – директором). Но возвращение на Родину занимало все его мысли.

Миссия на Родине

Сегодня трудно сказать, каким образом ему удалось вернуться. Возможно и даже вероятнее всего, что подкупом было приобретено формальное «помилование». Но, разумеется, никакой общественно-политической деятельностью на белорусских землях он уже не мог, ибо находился под пристальным наблюдением.

Впрочем, дальнейшая миссия Наполеона Орды на Родине была далека от какой-либо политики. Он мечтал запечатлеть на своих картинах все замки бывшего Великого Княжества Литовского. Все уцелевшие здания и сооружения, напоминающие о великой истории его Родины. Чтобы те, кто не сумеет увидеть их в реальности, хотя бы на картинах познакомились с оригинальной и самобытной архитектурой разных эпох.

И это ему удалось. География его работ весьма и весьма широка – от Гродно до Волыни, от Львова до Вильно.

Самые известные работы Наполеона Орды – его зарисовки замков в Несвиже и Мире. Их видели даже люди, далекие от художественного творчества, ибо эти изображения украшали и украшают белорусские купюры.