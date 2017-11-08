Синоптики: Завтра будет до +9 градусов 8.11.2017, 13:35

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Фото: БелТА

Туман ожидается в отдельных районах Беларуси 9 ноября.

В четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В отдельных районах Беларуси ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер прогнозируется ночью слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 3-9 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.