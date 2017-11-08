В Бобруйске сотрудники автосервиса «Лада» с января не получают зарплату 3 8.11.2017, 14:09

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Фото: komkur.info

Без денег остались – от директора до дворника.

Двенадцать работников ОАО «Березина-Лада» в Бобруйске утверждают, что весь коллектив — от директора до дворника — с января не получает зарплату. По словам работников, такая ситуация начала складываться с тех пор, как учредителем предприятия стало частное лицо, пишет tut.by.

ОАО «Березина-Лада» занимается комиссионной продажей всех марок автомобилей для физических и юридических лиц с оформлением счета-справки, техобслуживанием и ремонтом авто, диагностикой тормозов, систем впрыска, света фар и др.

- Наш новый хозяин привел производство в нищенское состояние, - утверждает исполняющий обязанности главного инженера Николай Ксендзов. — Произвел рокировку директора и заместителя. В результате реконструкции наша широко известная фирма автосервиса превратилась в неплатежеспособную контору с большим банковским долгом. Наше некогда состоятельное и авторитетное учреждение автосервиса стало чахнуть и увядать. Начались систематические задержки зарплаты. Опомнившись, хозяин вернул на должность прежнего директора, но поезд, как говорится, уже ушел, и с января 2017 года выдача зарплаты прекратилась полностью.

По словам Ксендзова, на данный момент «Березина-Лада» не может вести производственный процесс — нет финансовых средств. А появляющиеся на счету деньги тут же оказываются под арестом. Бобруйские электрические сети уже отключали электроэнергию предприятию, а налоговая инспекция опечатывала производственный корпус.

— Коллектив был крепко сложившийся, но из-за безденежья ушли многие специалисты. А те, кто остался, влачат жалкое существование. Скорее всего, в ближайшем будущем они тоже пополнят ряды тунеядцев, - говорит слесарь предприятия Игорь Бабицкий. - Недавно один наш молодой рабочий умер, предполагается, что это был суицид. Кто знает, почему он это сделал?.. Возможно, в том числе и из-за безденежья.

Оставшиеся на предприятии сотрудники говорят, что нет денег для закупок материалов и запасных частей. Это ведет к срыву процесса производства, простоям, вынужденным отпускам за свой счет, нарушению требований охраны труда.

— Хозяин живет в Могилеве, но периодически приезжает посмотреть на свою собственность, - добавляет слесарь предприятия Артур Толстиков. - Как нам стало известно, он пытается ее продать. Только вот пообщаться с нами, что-то спросить или предложить, вероятно, не считает нужным.

Сотрудники ОАО «Березина-Лада» подали документы в суд для взыскания зарплаты.

В Бобруйском межрайонном отделе Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда о ситуации на предприятии знают.

- На основании обращения на этом предприятии была проведена внеплановая проверка по соблюдению законодательства о труде. Этому нанимателю был выдан акт и требование о выплате работникам зарплаты и индексации. Это требование в установленный срок не было исполнено, - ответила главный государственный инспектор труда Ольга Царик.

Инспекция провела контрольную проверку и выдала повторное требование о выплате работникам заработной платы и индексации. За нарушение сроков выплаты зарплаты наниматель и должностное лицо нанимателя оштрафовали. За невыполнение требования в отношении нанимателя начат административный процесс. Дело по административному правонарушению направлено на рассмотрение в суд Бобруйского района и Бобруйска.

Как стало известно, ОАО «Березина-Лада» намерены ликвидировать. Окончательное решение будет принято на собрании акционеров.