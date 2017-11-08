Белорусский хоккеист второй раз в сезоне признан лучшим молодым игроком недели КХЛ 8.11.2017, 14:14

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Павел Воробей

Фото: belarushockey.com

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков прошедшей недели.

Лучшим новичком признан белорусский защитник «Куньлуня» Павел Воробей, в трех матчах набравший 2 (1+1) очка. Его шайба в ворота «Нефтехимика» стала победной, пишет by.tribuna.com.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола из «Амура». В трех матчах он одержал три победы, в том числе одну – на ноль.

Лучшим защитником стал Роман Савченко из «Барыса». Он вместе с командой победил во всех четырех матчах недели. Защитник казахстанского клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». Савченко набрал в этих матчах 2 (1+1) очка.

Лучшим нападающим назвал форвард ЦСКА Сергей Шумаков, в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший 5 (4+1) очков.