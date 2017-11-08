Сельчане расставляют «капканы» для водителей-рыбаков из Бреста 9 8.11.2017, 14:25

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Проехать к реке Мухавец стало просто невозможно.

О ситуации журналисты писали и ранее, в двух словах - кто-то постоянно разбрасывает на дорогах общего пользования шипы и крюки, из-за этого проехать к реке Мухавец просто невозможно.

Обе деревни - с элитной застройкой, живут тут люди не бедные. Часто Вычулки называют "Царским селом Бреста", но поверьте, это вы еще не бывали в деревнях Волки и Гули, вот где самая настоящая "рублевка", пишет издание virtualbrest.by.

Из-за того, что вычислить злодеев не так уж и просто, милиция как правило бессильна. И в самом деле, как найти того, кто сделал свое "черное дело" темной-темной ночью, и потом только злорадствует, когда другие находят на дороге свою беду.

Причина такой "войны" в том, что к Мухавцу пытаются подъехать рыбаки, а местные против такого посещения, считая реку чуть ли не персональной. Да и вообще, ездят тут всякие. Вот и идут в ход такие партизанские методы.

Водители, которые пострадали, подозревают в злодеяниях тех хозяев, которые находятся у самых дорог, но ведь подозрения к делу не "пришьешь". Доказать вину еще надо. А за руку никого не поймали.

Таким образом, много лет идет эта борьба, с переменным успехом. Когда и чем она завершится - трудно ответить. Вот вам "свежий" случай, о котором рассказал журналистам очевидец (пострадавший):

- Здравствуйте! У нас за Красным двором, 7 км от Бреста есть деревня Гули, и там частенько происходит беспредел. Местные жители делают шипы и разбрасывают вдоль реки и по дорогам. Уже столько человек прокололо колеса своим машинам. Ведь можно и ногу проткнуть, и упасть на эти шипы, и что угодно! Люди уже давно борются с этим беспределом, и милицию вызывали, но по всей видимости, нашей милиции не до того. Что же это такое? Это не их частная собственность! Пусть выкупят реку вместе с местностью и тогда делают, что хотят. Мой отец пробил 2 колеса (3 дыры), мы приехали к нему на помощь и сами напоролись. Еще там был мужчина, также без 2-х колес. А до этого сколько народу там колеса пробило! И в милицию люди писали. И ничего, все продолжается. В деревне Волки, это рядом, твориться тоже самое.

"Вот такая грусть-печаль... Если вы заядлый рыбак - лучше пройтись пешочком, не мешайте хозяевам отдыхать. Заодно полюбуетесь на местные достопримечательности. Люди там живут необычные, богатые и обеспеченные. Поверьте, оно того стоит, посетить эти деревни, хотя бы в качестве экскурсии, ибо "нам так не жить...".

Только внимательнее смотрите под ноги, как вы поняли, там небезопасно. К слову, те что на этих фото еще более-менее безобидные, если так можно выразиться", - резюмируют журналисты.