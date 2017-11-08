Как визит Трампа в Китай скажется на России 2 8.11.2017, 14:33

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Фото: REUTERS

Трамп и Си Цзиньпин могут заключит сделку по отношению к РФ и КНДР.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай постарается донести позицию Вашингтона по ядерной проблеме КНДР не только до Пекина, но и повлиять на Москву, заявил ria.ru вице-президент вашингтонского политологического Евразия-центра Ральф Уинни.

Трамп прибыл в Китай в среду. Основные встречи у него запланированы на четверг.

Убедить Китай, донести позицию до России

В ходе визита в Китай, как и в рамках всего азиатского турне в целом, "Трамп будет показывать поддержку союзникам США: Японии, Южной Корее, Тайваню", считает Уинни. По его мнению, в Пекине американский лидер "намерен обсудить роль Китая в том, каким образом решить вопрос с КНДР".

"Важно убедить Китай в том, что наличие у КНДР ядерного оружия неприемлемо. И что если Пхеньян получит его, у США останется не так много вариантов избежать конфронтации", — заявил эксперт.

Он выразил уверенность, что "то же самое относится и к России, которая имеет тесные отношения с КНДР". По его мнению, этот сигнал в том или ином виде также будет дан во время визита.

"Для администрации США важно довести свою позицию как до Пекина, так и до Москвы. Трампу необходимо показать им серьезность своих намерений", — подчеркнул Уинни.

Торговля — двигатель всего

Как полагает Уинни, тема КНДР будет пусть и главной, но далеко не единственной в ходе переговоров.

"Одними из главных для Трампа будут темы торговли. Вопрос в том, смогут ли стороны провести эффективные переговоры и решить имеющиеся проблемы", — отметил эксперт. По его мнению, в частности, "речь пойдет о курсе китайской валюты и об ограничениях в отношении американских компаний", — сказал эксперт.

Он выразил уверенность, что Трамп намерен смотреть на Китай как на страну, с которой можно договориться о сделке.

"Трамп — не политик, не дипломат, он бизнесмен. И я думаю, на переговорах он будет сфокусирован на том, что Китай может сделать для США с экономической точки зрения. Учитывая то, что он везет с собой большую делегацию бизнесменов, я полагаю, он будет ориентирован на создание рабочих мест и решение других экономических вопросов, чтобы подпитать американскую экономику", — сказал Уинни.

В этой связи он обратил внимание на нефтегазовую отрасль, в частности, на поставки сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, в этом направлении у США есть огромные возможности на Аляске, тогда как многие контракты в данной отрасли связаны именно с Китаем.

Сквозь призму НАФТА

Вице-президент Евразия-центра полагает, что влияние на нынешние переговоры в Китае будут оказывать в том числе и события, происходящие на другом конце земли. Речь в данном случае о стремлении США заполучить новое соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

"Я думаю, очень важно, что Китай будет смотреть на сотрудничество с США через призму переговоров по НАФТА. Они будут оценивать, какие рычаги США могут применять в рамках американо-китайских торговых отношений", — отметил Уинни.

Он также подчеркнул, что "в целом очень интересно посмотреть, каков будет результат экономических переговоров в рамках визита, многое будет зависеть от того, какие перспективы это может открыть для США".

Личные отношения

Уинни также отметил важность личных отношений между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Причем, по его словам, это касается не только самих лидеров, но и руководства двух стран в целом, и их детей. Иванка, Дональд-младший, Эрик имеют прекрасные отношения с детьми китайского лидера.

"Это способствует развитию очень серьезных отношений на уровне народной дипломатии. Посмотрим, каким образом Трампу и Си Цзиньпину удастся развить личные отношения", — сказал он.

По его словам, "с учетом того, что Трамп не является ни политиком, ни дипломатом, эти отношения будут во многом отличаться от тех, что мы видели в прошлом".