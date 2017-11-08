Против могилевских чиновников возбудили уголовное дело из-за падения плиты на детей 1 8.11.2017, 14:44

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Сотрудников горисполкома обвиняют в недостаточном контроле за ветхими зданиями.

Дело за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей по контролю за своевременным сносом ветхих зданий и сооружений возбуждено в отношении нескольких сотрудников горисполкома Могилева, сообщила tut.by официальный представитель СК Юлия Гончарова.

1 ноября трое школьников оказались на территории заброшенного участка с недостроенным домом в Могилеве. На двоих детей обрушилась плита перекрытия. 9-летний Максим погиб на месте. 8-летнего Дениса в состоянии клинической смерти доставили в областную детскую больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Задержан мужчина, строивший этот дом. Расследование все еще продолжается.

Недостроенное здание не было законсервировано, территория не огорожена.