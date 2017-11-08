Могут ли родители забрать солдата домой, если в части дедовщина? 6 8.11.2017, 15:10

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Минобороны ответило на 10 вопросов.

В Министерстве обороны рассказали tut.by, в каких случаях военнослужащего могут перевести в другую часть, можно ли о дедовщине заявить анонимно и может ли судимость стать помехой для прохождения службы.

Все чаще у родителей возникают вопросы, как себя вести, если в ходе службы у их сыновей возникают различные проблемы. Куда писать жалобу и кто должен разбираться в этой ситуации? Журналисты адресовали эти вопросы Министерству обороны.

1

Как определяется, кто из новобранцев в какую часть попадет? От чего это зависит?

Это зависит от многих факторов, в том числе от уровня образования, подготовки по военно-техническим специальностям, родственным военно-учетным специальностям (ДОСААФ, его организаций и учреждений образования), состояния здоровья призывников, а также моральных и деловых качеств.

В соответствии со статьей 36 Закона Беларуси «О воинской обязанности и воинской службе» определяет вид и род войск Вооруженных сил, другие воинские формирования, в которых молодые люди будут проходить срочную военную службу, службу в резерве, районная или городская призывная комиссия.

Комиссия состоит из председателя (заместитель руководителя местного исполнительного и распорядительного органа), членов комиссии — военный комиссар района или города (руководитель обособленного подразделения), заместитель начальника управления, отдела городского или районного отдела внутренних дел (местной администрации), руководитель (заместитель руководителя) центральной районной или городской организации здравоохранения, врач, руководящий работой специалистов по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву.

2

Почему призывают больных молодых людей с формулировкой «годен с ограничениями»? Для них создают отдельную роту?

Больных молодых людей в Вооруженные силы не призывают.

Граждане, признанные «годными к военной службе с незначительными ограничениями», направляются для прохождения военной службы, службы в резерве в воинские части, в которых предъявляются более низкие требования к состоянию здоровья граждан. К примеру, они будут иметь ограничения к прохождению военной службы в некоторых видах, родах войск (основные подразделения соединений, воинских частей специального назначения, воинские части сил специальных операций Вооруженных сил, воинские формирования Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, органы пограничной службы и т.д.).

Отдельную роту для них не создают.

3

Будут ли и дальше призывать в армию парней с судимостью?

— По закону молодые люди, у которых есть судимость, не могут служить в армии (ч. 2 ст. 31 Закона «О воинской обязанности и воинской службе»).

Однако, как только судимость будет снята или погашена, они подлежат призыву на срочную военную службу на общих основаниях. Решения о призыве таких людей на срочную военную службу, службу в резерве также принимает районная (городская) призывная комиссия.

4

Что делать, если у солдата возникли проблемы по службе? Если командир не принимает решение и не реагирует на жалобу, куда идти?

Родителям:

Должна быть постоянная взаимосвязь родителей с командованием воинской части, где проходит службу их сын. Во время ознакомительных бесед с командованием воинской части родителям нужно внимательно послушать, что необходимо делать, чтобы служба их сыновей прошла без проблем, записать все контактные телефоны.

Если родители узнают, что с их сыном происходит что-то неладное, необходимо обратиться к командиру. Он обязан принять решение. Если вы не доверяете командиру, можно обратиться в Следственный комитет, прокуратуру, военную комендатуру, военный комиссариат, милицию и другие органы власти.

Министр обороны Беларуси ежемесячно каждую первую среду месяца проводит прием по личным вопросам, а также выездные приемы в районах и в областях, на них можно прийти и рассказать о своих проблемах.

Военнослужащему:

В соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил военнослужащий, который столкнулся с фактами нарушения воинских уставов или другими нарушениями, обязан доложить об этом непосредственному начальнику. Также он может направить заявление или предложения по устранению этих недостатков старшему начальнику — вплоть до министра обороны, обратиться в прокуратуру, другие государственные органы и организации. Также солдат имеет право подать в суд на действия (бездействие) органов военного управления и должностных лиц, ущемляющих его права и личное достоинство.

Кроме того, у каждого военнослужащего есть право подать жалобу о совершенных в отношении него незаконных действиях командиров (начальников) или других военнослужащих, нарушении установленных законодательством его прав, а также о неудовлетворении положенными видами довольствия.

Жалобу на конкретного человека надо направлять его непосредственному начальнику. Если же военнослужащий, заявляющий жалобу, не знает, по чьей вине нарушены его права, жалоба подается по подчиненности.

5

Есть ли в части психолог, к которому можно обратиться?

— В большинстве воинских частей войсковые психологи есть. Там, где их нет, солдатам также оказывается квалифицированная помощь: за такими частями закреплены психологи ближайших воинских частей и соединений.

6

Если солдат попадает в Новинки, то его потом комиссуют?

— При подозрении или выявлении отклонений психического здоровья у военнослужащих их направляют на консультацию к врачу-психиатру. При необходимости, для более углубленного обследования, солдата могут госпитализировать в психиатрическое отделение.

Если психических заболеваний по результатам медицинского обследования не выявлено, военнослужащий возвращается в воинскую часть и продолжает служить. Если выявляют психические заболевания, препятствующие прохождению военной службы, военнослужащего признают негодным и он подлежит увольнению из Вооруженных сил по состоянию здоровья.

7

Можно ли о дедовщине заявить анонимно?

— Да, в каждой воинской части есть телефоны доверия, где указаны номера телефонов компетентных должностных лиц, к которым военнослужащие могут обратиться в случае проблемы. Есть еще номер телефона «Комитета солдатских матерей» — 8 017 293-46-85.

В каждом расположении подразделений в уголках правовой информации находится такое объявление:

«Центр психологических и социологических исследований осуществляет дистанционное оказание психологической помощи и консультирование по вопросам:

— кризисная жизненная ситуация;

— непонимание со стороны окружающих;

— конфликты с товарищами по службе;

— другие проблемы психологического характера.

В соответствии с законом Республики Беларусь „Об оказании психологической помощи“ от 1 июля 2010 года № 153−3 анонимность гарантируется».

Обращаться в данный центр Вооруженных сил можно по телефону 8 017 297-16-35 или написать письмо по адресу [email protected]

8

За что нужно платить в армии? Сколько денег в месяц нужно солдату?

— Военнослужащий срочной военной службы находится на полном государственном обеспечении. Ежемесячное денежное довольствие он тратит для личных целей и потребностей. Если речь идет о вымогательстве или отобрании у военнослужащего предметов военного довольствия, то это преступление, за что виновные будут нести уголовную ответственность.

9

Если по жалобе солдата о дедовщине началось разбирательство, то могут ли родители забрать его домой до окончания проверки? Если они приедут в часть и заберут его сами, им грозит какое-либо наказание?

— Забрать солдата домой родители не вправе. Самовольное оставление части или места службы является правонарушением. Если продолжительность самовольного оставления части или места службы превысит двое суток, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 445 УК «Самовольное оставление части или места службы». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста.

10

Могут ли солдата перевести в другую часть, пока идет разбирательство о дедовщине?

— Да, при возбуждении уголовных дел, в ходе проведения проверок, связанных с неуставными взаимоотношениями, перевод и командирование военнослужащих в другие воинские части осуществляется по ходатайству Следственного комитета.