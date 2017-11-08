Саудовский маячок для Путина

Саудовский маячок для Путина4
- Николай Травкин
- 8.11.2017, 15:18
- 3,307
А не «бабахнет» ли Владимир Владимирович по товарищам из кооператива «Озеро»?
Казалось бы, совсем недавно состоялся визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Москву.
О чем беседовали тет-а-тет российский монарх с ихним доподлинно не известно, но вернувшись к себе домой король вскоре начал лютовать. Произведены аресты многих принцев и других уважаемых саудитов из самой верхушки и уже объявлена конфискация их активов и средства на общую сумму до 800 миллиардов долларов в рамках кампании по борьбе с коррупцией, о чем и сообщает The Wall Street Journal.
…Вот ближний круг Владимира Владимировича нынче крайне озабочен приближением 2 февраля. В этот день публично перед конгрессом США будут названы поименно «друзья Путина», которых начнут в части личных финансов и материальных приобретений потрошить первыми.
А может быть наши отечественные олигархи заблуждаются и опасность совсем с другой стороны, да и гораздо ближе?
Не бабахнет ли В.Путин по спарриг-партнерам по дзюдо, по коллегам-корешам с прежней секретной службы, по друзьям детства и соучредителем кооператива «Озеро», по офшорным фондам «племянников», «виолончелистов» сам, не дожидаясь пока пиндосы отнимут? Они пока чухаются, чухаются, бюрократию разводят, а он уж все и конфисковал.
Может они с королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом об этом и шептались?
И нефть снова за 100 $ баррель сиганет и все снова восхитятся, ах!, как Путин опять всех переиграл!
П.С. Конфискованноe, кстати, можно свалить в один новый фонд и из него уже по справедливости между своими и разделить.