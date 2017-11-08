Саудовский маячок для Путина 4 Николай Травкин

8.11.2017, 15:18

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А не «бабахнет» ли Владимир Владимирович по товарищам из кооператива «Озеро»?

Казалось бы, совсем недавно состоялся визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Москву.

О чем беседовали тет-а-тет российский монарх с ихним доподлинно не известно, но вернувшись к себе домой король вскоре начал лютовать. Произведены аресты многих принцев и других уважаемых саудитов из самой верхушки и уже объявлена конфискация их активов и средства на общую сумму до 800 миллиардов долларов в рамках кампании по борьбе с коррупцией, о чем и сообщает The Wall Street Journal.

…Вот ближний круг Владимира Владимировича нынче крайне озабочен приближением 2 февраля. В этот день публично перед конгрессом США будут названы поименно «друзья Путина», которых начнут в части личных финансов и материальных приобретений потрошить первыми.

А может быть наши отечественные олигархи заблуждаются и опасность совсем с другой стороны, да и гораздо ближе?

Не бабахнет ли В.Путин по спарриг-партнерам по дзюдо, по коллегам-корешам с прежней секретной службы, по друзьям детства и соучредителем кооператива «Озеро», по офшорным фондам «племянников», «виолончелистов» сам, не дожидаясь пока пиндосы отнимут? Они пока чухаются, чухаются, бюрократию разводят, а он уж все и конфисковал.

Может они с королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом об этом и шептались?

И нефть снова за 100 $ баррель сиганет и все снова восхитятся, ах!, как Путин опять всех переиграл!

П.С. Конфискованноe, кстати, можно свалить в один новый фонд и из него уже по справедливости между своими и разделить.

Николай Травкин