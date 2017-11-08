По кому ударит «Райское досье»? Константин Эггерт, dw.com

8.11.2017, 15:56

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Для Кремля наступило время не очень хороших новостей.

"Райское досье", которое "утекло" из офшорной фирмы Appleby Международному консорциуму журналистов-расследователей, вновь подтвердило: российские госкомпании, а также друзья и родственники президента Путина - неотъемлемая часть глобальной финансовой элиты, живущей в мире без границ.

Вопросы репутации

Еще в прошлом году "Панамское досье" - утечка документов панамской фирмы Mossack Fonseca - рассказало нам о виолончелисте Сергее Ролдугине, под контролем которого необъяснимым образом оказалось 2 миллиарда офшорных долларов. Теперь в фокусе внимания - (относительно) новые герои: Кирилл Шамалов, Геннадий Тимченко, а также ВТБ, "Газпром" и их партнер, американский миллиардер российского происхождения Юрий Мильнер.

Сразу замечу: избегать налогов и уклоняться от их уплаты - разные вещи. Первое - законно, хотя может считаться не очень этичным. Второе - незаконно. Нарушали ли герои досье закон, судить не мне - я не юрист. Зато, если говорить об этике и репутации, вопросы возникают очень интересные. Причем адресовать их приходится не только и даже не столько российским персонажам, с которыми и так все давно понятно.

Скажем, еще в далекую эпоху президентства Дмитрия Медведева, время "перезагрузки", "оттепели-2", задолго до захвата Крыма, Донбасса и военного вмешательства в Сирии, инвестиции ВТБ и "Газпрома" в Facebook и Twitter приходилось скрывать через подставных лиц - в данном случае, Мильнера.

Зачем? Казалось бы, российские госинвестиции тогда не были так токсичны, как сегодня. Хотел ли Кремль повлиять на политику глобальных социальных сетей? Если хотел, то почему вышел из их капитала четыре-пять лет назад, накануне IPO? Не потому ли, что боялся ненужной огласки в результате публичной эмиссии акций?

И знал ли, например, Марк Цукерберг об источнике инвестиций в его компанию? Написанные на корпоративном жаргоне пресс-релизы о том, что "все процедуры были соблюдены", не проясняют, а, скорее, запутывают ситуацию. После разоблачения оптовых закупок прокремлевскими структурами в Facebook рекламных сообщений и баннеров политического содержания по репутации соцсети был нанесен сильный удар.

Новый стимул для ФБР

В другом случае, министр торговли США и давний друг президента Трампа Уилбур Росс, скорее всего, говорит правду: он, вероятнее всего, действительно не встречался с Кириллом Шамаловым и находящимся под санкциями Геннадием Тимченко. Его отношения с судоходной компанией Navigator, обслуживающей полугосударственную российскую компанию "Сибур", - наверняка сугубо коммерческие.

Однако мы живем в эпоху масштабных расследований российского вмешательства в американские выборы, которые ведут ФБР и конгресс. А после задержания бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта - не только в выборы, но и в американскую политику вообще. Поэтому опять же не обойтись без неудобных вопросов к господину Россу. Он говорит, что не делал ничего незаконного, и даже официально исключил себя из числа принимающих любые министерские решения по судоходству. Но, как в старом одесском анекдоте, "осадок остался". Теперь есть шанс, что Россом вплотную займутся люди специального прокурора Роберта Мюллера.

После публикации "Райского досье" стало еще яснее: всемирные связи кремлевской олигархии с западными элитами настолько давние и прочные, что определить, где кончается бизнес и начинается влияние на политические решения, будет трудно, почти невозможно.

Для Кремля это не очень хорошая новость. Да, прямых доказательств вмешательства нет. Но в нынешних условиях это значит лишь то, что ФБР, министерство финансов США и конгресс будут расставлять свои сети еще шире и копать еще глубже под любого богатого американца, чей бизнес-джет случайно оказался на соседней стоянке с самолетом Ротенберга, или кто сидел за одним столом в каком-нибудь Давосе с Сечиным.

"Деофшоризация" провалилась

О россиянах же "Райское досье", в сущности, не сообщило нам ничего принципиально нового. Ведь мы давно знаем: вопли про то, что "русские люди - патриоты и живут не ради денег" предназначены исключительно для ток-шоу Владимира Соловьева, а не для "лучших семей" России.

Именно поэтому программа так называемой "деофшоризации", анонсированная Кремлем пару лет назад, не просто провалилась - она не могла не провалиться. Ведь тех, кто правит Россией, пришлось бы слишком резко поделить на тех, кому можно выводить деньги на Багамы и Британские Виргинские Острова, а кому - нельзя. Это было бы чревато расколом и стало бы угрозой для стабильности всей системы.

Те, кто одновременно правят и владеют Россией, уже давно граждане мира. И они питают особенно нежную любовь к тем самым странам НАТО, которые их наемные пропагандисты поливают грязью каждый день на потребу жителей Партизанска и Златоуста, которые, увы, никогда нигде не бывали и для которых пятьдесят тысяч даже не долларов, а рублей - фантастические, немыслимые деньги.

Константин Эггерт, dw.com