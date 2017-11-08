Бывший проректор БГУ: Чиновники показывают видимость работы и придумывают очередные глупости 8.11.2017, 15:57

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Анатолий Павлов

Фото: svabodaby.net

Нужна система образования с толковыми специалистами и нормальным финансированием.

Об этом заявил в интервью «Радыё Рацыя» бывший проректор БГУ Анатолий Павлов.

Министерство образования анонсировала отмену экзаменов для поступления в гимназии после четвертого класса. Сейчас в гимназию дети могут попасть по прописке, а до 10-го класса в гимназиях и школах будет одинаковая программа. Очередная школьная реформа?

- Это не реформы, а прыжки из стороны в сторону, и толку от таких перестановок нет никакого. Реальных школьных реформ нет. Когда мы в свое время учились, была сильная школа, сильные учителя. Чтобы поступить в вуз, не нужны были даже репетиторы. И без ежегодных "реформ" как-то обходились. Да они и не нужны, если создана нормальная система образования с толковыми специалистами и нормальным финансированием, - сказал Павлов.

- Кому тогда нужны такие псевдореформы?

- Это для меня вопрос из вопросов. Кажется, никому не нужно, чтобы школу бросало из стороны в сторону, но каждый год начинается старая песня. Когда вводили десятибалльную систему оценок, все в один голос запели: «Ай, как здорово придумали!»

Мол, это более гибкий подход к оценке знаний. А я всегда говорил, что это пустое. Давайте тогда возьмем ливанскую систему оценок - стобалльную. Она еще более гибкая. А теперь оказывается, что десятибалльная система - это не совсем то, о чем думали, и пятибалльной ничем не хуже. Зачем тогда это делали? Сейчас говорят, что и тесты не самый лучший вариант. Одним словом, чиновники показывают видимость работы и придумывают какие-то свои очередные глупости, которые представляют как реформы. А воз, тем временем, остается на месте.