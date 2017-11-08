Прокуратура провела проверку по факту смерти Александра Коржича 1 8.11.2017, 16:12

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Александр Коржич

Поставлен вопрос о привлечении ряда должностных лиц к ответственности.

Прокуратура Минской области ответила на обращение борисовского правозащитника Олега Мацкевича, который просил провести проверку по факту трагической гибели солдата-срочника Александра Коржича в военной части, которая находится в Печах.

Как следует из ответа, присланного старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры области Д. Кузнецовым, прокуратура провела специальную проверку по поводу смерти в Печах, пишет «Белсат».

«Прокуратурой области проведена прокурорская проверка, в ходе которой, помимо прочего, выявлены нарушения законодательства о профилактике правонарушений и суицидальных случаев среди военнослужащих. По результатам проверки правоправному командованию внесено представление, в котором требуется принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их в будущем, поставлен вопрос о привлечении ряда должностных лиц к ответственности», – сообщается в ответе правозащитнику.

Напомним, 21-летнего солдата Александра Коржича 3 октября нашли повешенным в подвале на территории воинской части в Печах. Труп Коржича нашли со связанными шнуром ногами и надетой на голову майкой. По словам родственников и друзей Александра, парень стал жертвой дедовщины: у него вымогали деньги, его били, над ним издевались и в результате убили, а потом имитировали самоубийство.

Сначала в Минобороны утверждали, что Коржич погиб в результате суицида, а Следственный комитет отметил, что признаков криминального характера смерти солдата не наблюдается. Но потом позиция СК изменилась: следователи возбудили ряд уголовных дел в отношении военнослужащих по ст. 443 (дедовщина), 455 (бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия), 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В СК утверждают, что на теле 21-летнего Коржича не обнаружено телесных повреждений, кроме борозды от петли.

По состоянию на 1 ноября по уголовному делу о гибели Коржича предъявлено обвинение 10 военнослужащим, еще 5 (среди них – один офицер) находятся в статусе подозреваемых.