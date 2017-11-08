Роджер Федерер и Энди Маррей вышли на корт в килтах 8.11.2017, 16:16

Известные теннисисты провели благотворительный матч в столице Шотландии.

Вчера Энди Маррей и Роджер Федерер провели выставочный матч в Глазго. Встречу организовал Маррей, чтобы собрать деньги на благотворительность, пишет tribuna.com.

Теннисисты собрали 11 тысяч зрителей на стадионе SSE Hydro Arena, и Федерер победил со счетом 6:3, 3:6, 10:6. Но результат – далеко не самое интересное из того, что произошло в Шотландии.

Роджер приехал в Глазго в день матча, и на стадионе его ждал сюрприз – песочное печенье, которое специально для него испекла бабушка Энди. По-настоящему теплый прием.

Когда Федерер поинтересовался, ест ли Маррей бабулины печеньки перед каждым матчем, шотландец посоветовал не останавливаться только на них: «Добавь к этому еще пожаренный во фритюре «Марс» и точно будешь готов». Раньше Энди, наоборот, убеждал Федерера ни в коем случае не пробовать это странное шотландское блюдо. (Британские СМИ используют жареный во фритюре «Марс» как символ диетологических проблем Шотландии – по данным за 2013-2016 годы в стране больше 60% взрослого населения страдает от лишнего веса или ожирения).

Днем Федерер и Маррей провели мастер-класс с болельщиками – возможность поучаствовать в нем продавалась в рамках эксклюзивного пакета мероприятий за 50 тысяч фунтов. Во время тренировки один из участников в порыве энтузиазма запулил в Маэстро мячом, но тот принял удар стоически и только посмеялся.

Сам матч прошел весело – Федерер с Марреем делали все, чтобы получилось классное шоу. Особенно круто было, когда швейцарец надел килт, а Маррей – рыжий парик с классической тартановой кепкой.

Федерер теперь сыграет на итоговом турнире АТР, который начнется 12 ноября в Лондоне. А Маррей в Глазго провел первый матч после «Уимблдона». Все это время трехкратный победитель «Больших шлемов» лечил травму бедра. Из родной Шотландии он поедет в Майами, где начнет традиционный предсезонный сбор. Видимо, после него Энди решит, сыграет ли на Australian Open.

«Я надеюсь сыграть в Австралии – есть основания на это рассчитывать. Но никогда не знаешь, как пройдет следующая неделя реабилитации», – пока что Маррей с прогнозами осторожничает.

Все деньги, собранные на вчерашнем матче и проведенном вместе с ним благотворительном аукционе, Маррей пожертвует в пользу ЮНИСЕФ и шотландской организации Sunny-sid3up.