Какие самые популярные имена среди новорожденных минчан 8.11.2017, 16:28

Родители все чаще выбирают своим детям редкие имена.

Самые-самые популярные. Михаил и София – именно этими именами чаще всего минчане называли детей в 2017 году. За 10 месяцев 2017 года 460 новорожденных назвали София и 420 – Михаил, пишет сайт citydog.by.

Самые популярные имена. Кроме Софии самыми распространенными женскими именами стали Анна (393 раза), Ксения (372), Мария (356), Алиса (351), Дарья (307) и Виктория (280). А мальчиков называли вот так: Максим (418 раз), Артем (416), Иван (358), Даниил (320), Роман (320), Александр (303).

Самые непопулярные имена. Всего 13 девочек назвали в столице Светланами, 14 – Натальями, 21 – Еленами, 33 – Ольгами, 34 – Иринами, 47 – Татьянами. Имя Олег выбрали всего для 12 минчан, Петр – для 24, Игорь – для 28, Виктор – для 27, Николай – для 53, Сергей – для 60, Владимир – для 85.

Самые редкие имена. Были и редкие для Минска имена: Нефрита, Скольжена, Тата, Флорина, Элиана, Эвика, Ярополк, Франциск, Фредерик, Вильгельм, Сымон, Витольд, Жюльен, Эрнст.