Визит Трампа в Китай сопровождается «непротокольными» деталями 1 8.11.2017, 16:38

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Фото: Reuters

Глава Белого дома прибыл с первым официальным визитом в Китай.

Первый день визита в Китай президента США Дональда Трампа отмечен необычными неформальными деталями. За чашкой чая Трамп показал главе КНР Си Цзиньпиню видео своей внучки Арабеллы Кушнер, где она поет на мандаринском диалекте и читает классическую китайскую поэзию, что вызвало похвалу председателя КНР и он оценил её на пять с плюсом. Си выразил надежду, что Арабелла скоро посетит Китай, отметив, что она уже была маленькой звездой в КНР, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа. Видеоролик Арабеллы, читающей китайское стихотворение, стал популярным в китайских социальных сетях вскоре после выборов Трампа в прошлом году, передает «Радио Свобода».

При другом отступлении от протокольной нормы председатель КНР сам провел экскурсию по Запретному городу в Пекине – объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект был очищен от туристов на то время пока две первые пары наблюдали за китайской оперой и акробатическим представлением. "Это что-то!" Трамп сказал после шоу, когда он и Си ушли. "Мы хорошо проводим время."

Президент США Дональд Трамп прибыл с первым официальным визитом в Китай. Как сообщает агентство Рейтер, в ходе встречи с председателем КНР Трамп попросит Китай сократить свои финансовые связи с Северной Кореей и соблюдать санкции ООН. Трамп считает, что любые переговоры с Севером потребуют прекращения провокаций со стороны КНДР и движения в сторону денуклеаризации и что без отказа КНДР от ядерного оружия никакая договоренность не может быть достигнута.

МИД КНР заявил в среду, что Китай полностью и строго исполняет резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее и будет расследовать, если в стране есть действия, которые противоречат резолюциям. Китай поддерживает решение северокорейской ядерной проблемы путем переговоров, добавил пресс-секретарь министерства, выступая на очередном брифинге в Пекине.

Как сообщает пул Белого дома, президент Трамп и его жена сошли с борта "Эйр форс-1" в 14:50. Первую пару США встречали на красной ковровой дорожке чиновники, школьники с американскими и китайскими флажками и почетный караул в белых и синих мундирах с винтовками с примкнутыми штыками. Присутствовали также посол США в КНР Терри Бранстад и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Ранее, выступая в Сеуле, президент США Дональд Трамп призвал Северную Корею обуздать свои ядерные амбиции и сесть за стол переговоров. Пришло время достичь взаимовыгодных договоренностей, заявил Трамп во время визита в Южную Корею.