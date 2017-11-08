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Жители Каталонии вышли на общенациональную забастовку

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  • 8.11.2017, 16:59
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Фото: Reuters

Десятки дорог перекрыты в районе Барселоны.

В Каталонии проходит всеобщая забастовка. Ее участники перекрывают автотрассы и железные дороги в знак протеста против выдачи ордера на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов его кабинета, передает «Радио Свобода».

В Жироне демонстранты прорвались на вокзал и остановили движение скоростных поездов. Десятки дорог перекрыты в районе Барселоны. Также остановлено движение на главной автостраде на Францию, которая находится рядом с границей.

После референдума о независимости в Каталонии власти Испании ввели в провинции прямое правление. Региональное правительство и парламент отправили в отставку, на конец декабря назначены досрочные выборы.

Национальный высокий суд Испании выдал международный ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников. Против них выдвинули обвинения в мятеже и растрате бюджетных средств.

Мадрид направил запрос на задержание каталонских политиков в прокуратуру Бельгии, где сейчас находятся каталонские политики. Бельгийский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции Пучдемона 17 ноября.

Фото: Reuters

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