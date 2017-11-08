Многодетная мать: О льготах больше кричат по телевизору, чем их раздают 5 8.11.2017, 17:12

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Многодетные минчанки развеяли миф о «социальном государстве».

На самом деле, чтобы получить отнюдь не бесплатную квартиру, а хоть какие-то льготы по строительству, иногда нужно очень много сил, упорства и терпения. О "хождениях по мукам" многодетных минчанок пишет rebenok.by.

Анна Гончарук, мать троих детей

Многодетной семьей мы стали в 2016 году. Сейчас у нас в семье трое детей: старший сын - Захар, ему 10 лет. Учится в 4 классе, занимается гандболом, ходит на кружок по английскому языку. Доченька Варвара пошла в этом году в садик, а с младшим Георгием мы дома.

Сама я по образованию экономист-менеджер, до декрета работала товароведом. Жили мы все в квартире матери: моя мать, я, муж и трое детей – шесть человек. После рождения третьего ребенка собрали все документы для того, чтобы стать на очередь в исполком, однако там нас ожидал сюрприз…

Даже на очередь как многодетная семья мы стать не можем, потому что живем в квартире, в которой общая площадь 55 кв. метров (на тот момент квартира была в собственности у мамы, она ее строила как нуждающаяся).

То есть неважно, что собственного жилья у вас нет. Имеет значение прописка. Нам сказали, что для постановки на очередь нужно иметь меньше 10 метров на человека. И в будущем мы можем стать на очередь в том случае, если у нас родится ещё один ребенок (и мужа пропишем в эту же квартиру).

Но как растить столько детей в двухкомнатной квартире? Даже если еще один ребенок у нас появится, как всем разместиться в двушке, этого я не понимаю!

Как вариант, нам предложили долевое строительство, но без госпомощи. Точную сумму метра квадратного не вспомню. Но когда просчитывали, сможем ли мы платить ежемесячно такую сумму, получалось, что нужно отдавать всю зарплату мужа (он работает на себя, занимается ремонтом домов и квартир).

Жить и питаться впятером только на детское пособие? Мы решили отказаться.

Сейчас квартира, в которой мы живем, принадлежит мне (мать оформила дарение). В будущем планируем подкопить денег, продать эту квартиру и купить большую.

Анастасия (фамилию героиня не сообщает)

Мы стали многодетной семьей в 2013 году. С 2014 года стоим на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. По закону многодетной семье должны предложить льготное строительство жилья в течение года. Но даже спустя 3 года нам до сих пор ничего не предложили.

Живем вместе с родителями мужа, в квартире свекрови. Общая площадь квартиры - 62 кв. м., жилая - около 47 кв.м. В квартире живет 7 человек: родители мужа и наша семья.

У нас с мужем у обоих повторный брак, нашим детям от первого брака по 8 лет, муж усыновил моего сына, я – его сына. Дочке 4 года, это наш общий ребенок. Мы впятером ютимся в одной комнате (около 13 кв. метров.) В таких условиях невозможно ни качественно получать образование (делать уроки), ни просто нормально жить.

Я работаю агентом по сбыту мясной продукции, муж – сборщик москитных сеток. Доходы не позволяют задумываться о покупке собственного жилья.

При неоднократных обращениях в Администрацию нашего района (в Минске) мы получали ответы такого плана: "Чего вы сюда ходите?", "Вы хотите нас измором взять?". Складывается впечатление, что реально помощь многодетным семьям в жилье оказывается только из уст чиновников во время интервью в СМИ.

Недавно мы написали обращение в Минсгорисполком и попросили разъяснения нашей ситуации. Ответа пока нет, но надеемся, что это как-то прояснит дело.

Алена Щербинская, мать троих детей

Уже больше 11 лет я живу в Минске. Старшему сыну 5 лет, дочке 3 года и второму сыну – 7 месяцев. После того, как родился третий ребенок, я попыталась узнать, имеет ли наша семья право на какие-то льготы, о которых так часто говорят. И узнала, что претендовать на какую-либо помощь государства ни в Минске, ни в Минском районе мы не можем.

В Минске для того, чтобы стать на очередь, нужна постоянная прописка не менее 10 лет. Я хоть живу здесь более 11 лет, 5 из них была прописана в общежитии университета, что в общий счет не входит. Мы попробовали стать на очередь в Минском районе, где я проработала более 5 лет - это подходящее условие для постановки.

На очередь нашу семью поставили в августе 2016 года. Сейчас как многодетная я стою по месту работы первая. Но это совершенно никак не влияет на очередь Минского района. И даже если предположить, что мне предложат участие в каком-либо строительстве, то право на льготы и субсидии я не имею.

Оказывается, по закону на них имеешь право только, если ты стоишь на очереди по прописке. Аналогичная ситуация и с мужем. В Минске он прописан чуть более 2 лет, хотя живет уже 8 лет. К району отношения не имеет.

Мы готовы строить квартиру либо дом на собственном участке с привлечением большей части своих денег, готовы переехать в район из Минска. Осталось только узнать, строится ли что-нибудь и как распределяется жилье.

Но эта информация закрыта, в райисполкоме сообщают, что все свободные квадраты распределяются жилищной комиссией, которая сидит за закрытыми дверями. Информацию о строящихся домах и вовсе мне не дали. Строительство частных домов на данный момент не кредитуется - нет денег.

Итого, для того, чтобы получить помощь государства, о которой мне так часто говорят, у меня есть 3 варианта.

1) Подождать 4 года и стать на учет в Минске. Не получить квартиру через 4 года, а только встать на очередь. Сколько и чего ждать после постановки - неясно.

2) Стоять на очереди в Минском районе и надеяться на манну небесную, т.е. на помощь государства.

3) Прописаться в каком-либо другом городе и стоять на очереди там. При этом ежегодно нужно оплачивать прописку. К примеру, в Смолевичах нам назвали сумму в 700 долларов за год, в Фаниполе - 400. Не скажу, что у меня есть желание платить за то, в чем не очень уверена.

Получается, что никакой из этих вариантов нам не подходит. Потому что сын растет и к школе (через 2 года) мы планируем улучшить свои жилищные условия, чтобы каждому члену семьи было комфортно. Все это можно сделать только своими силами или с привлечением коммерческих кредитов.

Поэтому никакой помощи от государства я не жду и считаю, что о льготах для многодетных больше кричат по телевизору, чем “раздают” их на самом деле.