Почему растет доллар и что будет с курсом белорусского рубля 5 8.11.2017, 17:27

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Темпы падения белорусского рубля продолжают расти.

Национальная валюта Беларуси сдает свои позиции по отношению к американской. Темпы падения белорусского рубля растут – с начала ноября рубль подешевел больше, чем за весь предыдущий месяц, пишет intex-press.by.

8 ноября, по данным Нацбанка, один доллар стоит 1,9855 белорусских рубля – таким дорогим доллар в этом году еще не был.

Стремительный рост курса американской валюты к белорусской начался в сентябре, но с начала ноября этот процесс ускорился. С начала месяца (за 8 дней) доллар подорожал на 0,0114 рубля, в то время как за весь октябрь – на 0,0099 рубля.

Почему доллар дорожает

По мнению экономиста Льва Марголина, курс доллара к белорусскому рублю растет из-за отсутствия реформ в экономике. Хоть Нацбанк, по словам эксперта, «держит глухую оборону» и не печатает пустые деньги, власти по-прежнему хотят повысить зарплату до 1000 рублей. При отсутствии роста производительности труда это негативно сказывается на курсе валют.

– Предприятия стараются выполнять задачу по зарплате «всем по 500» за счет сокращения людей. А вот бюджетникам, силовикам власти повышают зарплаты за счет пустых денег, ведь роста производительности труда нет, повышения доходов в бюджет тоже, – говорит Лев Марголин. – Эти деньги вбрасывают в оборот, и это ведет к росту курса валют.

Что будет дальше

Экономист считает, что ближе к новому году и сразу после него, если средняя получка по стране достигнет обещанной тысячи рублей, рост курса валют будет еще более существенным.

– Наша экономика не может обеспечить среднюю зарплату более 250 долларов в эквиваленте, – говорит Лев Марголин. – Если белорусы получат по 1000 рублей, доллар еще больше подорожает, и в долларовом эквиваленте зарплата составит не 500 долларов, а значительно меньше.

Дальнейший рост курса валют, по мнению Марголина, приведет к увеличению ставок по кредитам. От этого пострадают не только обычные люди, но и промышленность, сельское хозяйство, строительство, для которых взять деньги в долг у банков станет сложнее.

Как менялся курс белорусского рубля к доллару в 2017 году

1 января 2017 года – 1,9585

1 апреля 2017 года – 1,8721

1 июля 2017 года – 1,9413

1 октября 2017 года – 1,9623

8 ноября 2017 года – 1,9855