Кажется, что Путин доживает свои последние дни у власти 8 Cлава Рабинович

8.11.2017, 17:28

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Слава Рабинович

Возможно, не считанные, возможно – еще многие, но… дни его сочтены.

Не люблю слова "элита" в отношении российских клептократов. Словосочетание "российская элита" как-то язык не поворачивается произносить. И те немногие затесавшиеся, кто из них не клептократ, а честный бизнесмен, – они только лишь исключения, подтверждающие правило.

Но даже эта клептократическая "российская элита", со всеми исключениями и оговорками, не может оспорить логику моего следующего утверждения: никто и никогда в их жизни не разрушал столько материальной ценности и рыночной стоимости их состояний, как Путин. Возможно, это касается не всех – Ротенберги, Ковальчуки и прочие из этого ряда не в счет. Но это касается подавляющего большинства этой так называемой российской элиты.

И не позже чем 2 февраля (в этот день директор национальной разведки США должен опубликовать доклад о крупнейших российских бизнесменах, связанных с Кремлем. – прим.) для многих из них настанет их собственная "бетонная стена". Это в дополнение к тому, что рыночная стоимость их активов могла бы быть в два, в три, в четыре раза, а иногда даже в большее количество раз выше, чем она есть, из-за "путинского дисконта" на все российские активы.

Мы говорим о совокупной разнице в стоимости в сотни миллиардов долларов. Возможно – в триллион долларов. А возможно – и в несколько триллионов долларов. Этого "путинского дисконта".

И эта так называемая путинская элита, в кавычках или без, сама уберет этого преступника из Кремля. Чтобы постепенно начать сокращать этот "путинский дисконт". За пять лет его можно совершенно убрать. В ноль. Если только до этого не довести дело до полного хаоса и распада России – куда ведет Россию Путин. Поэтому его надо убирать сейчас.

Думаете, я один такой думаю такие думы? Все хозяева совокупных капиталов и активов сегодняшней России думают об этом. И поэтому Путину осталось не очень долго. Чтобы убрать "путинский дисконт", нужно убрать Путина, восстановить конституционный строй со всеми реальными и независимыми ветвями власти, деоккупировать все оккупированные территории, в судах и вне судов достигнуть соглашения по всем искам, помириться со всем миром и добиться отмены санкций.

Вот и все дела. Поэтому Путину осталось не очень долго. Большой капитал не будет больше терпеть "путинский дисконт". Не будет терпеть долго.

Слава Рабинович, «Фейсбук»