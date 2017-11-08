Cергей Гуренко расторг контракт с Федерацией футбола Сербии

Cергей Гуренко расторг контракт с Федерацией футбола Сербии1
- 8.11.2017, 17:41
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Главный тренер минского «Динамо» больше не будет помощником главного тренера сборной Сербии.
В связи с увольнением Славолюба Муслина с поста главного тренера сборной Сербии по футболу, Сергей Гуренко, являвшийся помощником Муслина на протяжении отборочного цикла к чемпионату Мира-2018, также расторг контакт с Федерацией Футбола Сербии — по соглашению сторон, пишет «Трибуна».
Таким образом, Сергей Гуренко сосредоточится на работе в минском клубе и будет руководить «Динамо» в ближайшем товарищеском матче «Арсенал» — «Динамо-Минск», который пройдет в Туле 11 ноября 2017 и стартует в 13.00.
При этом сборная Сербии 10 и 14 ноября проведет товарищеские матчи с командами Китая и Южной Кореи.