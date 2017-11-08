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Николай Статкевич: Мой арест не был случайным

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  • 8.11.2017, 17:48
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Николай Статкевич

Арестовав лидера БНК, Лукашенко отправил послание европейским политикам.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич рассказал на своей странице в «Фейсбуке» о подробностях своего последнего задержания:

«Обстоятельства моего последнего ареста кажутся глубоко символичными в контексте нынешних отношений беларуского режима с Европейским Союзом. Напомню, что я был арестован за "Акцию предупреждения" против опасностей учений "Запад-2017" для Беларуси и мира в регионе. Сам арест состоялся за несколько часов до планируемой поездки на встречу с депутатами Европарламента.

Это сочетание времени и причины ареста не являются случайными. Таким образом белорусский диктатор сообщает европейским политикам следующее:

"Я предоставляю территорию Беларуси российским войскам для подготовки к нападению на Литву и Польшу с применением ядерного оружия. Я уничтожаю своих оппонентов. Но вы должны иметь дело только со мной, чтобы помочь мне вернуть перед белорусским народом утерянную легитимность и дискредитировать в его глазах ваши идеалы свободы и демократии. И еще вы без всяких условий должны помогать Москве финансировать мои репрессивные структуры".

Интересна реакция европейских чиновников на это послание. В ближайшее время мы ее увидим. Даже если она будет заключаться в форме отсутствия реакции», - написал Николай Статкевич.


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