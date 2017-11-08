В центре Вильнюса установили мемориальную доску Якубу Коласу 1 8.11.2017, 18:08

Завтра состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь народного поэта Беларуси.

9 ноября в Вильнюсе на здании, в котором 110 лет назад располагалась редакция газеты «Наша Ніва», состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь народного поэта Беларуси Якуба Коласа. Об этом «Радыё Свабода» сообщил представитель посольства Беларуси в Литве.

Мемориальная доска с надписью на литовском и белорусском языках «В этом здании в 1907 году жил и работал народный поэт Беларуси Якуб Колас» будет открыта на здании на пересечении улиц Trakų и Pylimo.

Здание со статуями атлантов, известно еще с XV века, принадлежало графам Тышкевичам. Евстафий Тышкевич, создатель Логойского и Виленского музеев древности, хранил здесь часть своих археологических сборов.

В этом доме действовал окружной суд, где с 1884 до 1898 год работал адвокатом Франтишек Богушевич. А раньше там собирались повстанцы Калиновского.

С мая 1907 до весны 1908 года здесь располагалась редакция «первой белорусской газеты с рисунками» - «НН». В помещении редакции жил и работал Константин Мицкевич (Я. Колас).